На заступника голови податкової скоїли замах

Євгена Сокура.



Про це Данило Гетманцев.



«Зі вчора почали просочуватися окремі чутки, але поліція просила не розголошувати до ранку жодної інформації. До ранку. Тому відповім всім одночасно зараз», — написав він.



Гетманцев розповів, що напад стався у центрі міста (місто він не вказав, однак імовірно йдеться про Київ) о 7:50. Замовниками депутат називає «схемщиків», що втратили «бізнес» та «перейшли межу».



За його словами, Євгена вдалося врятувати завдяки злагодженим діям співробітників Департаменту карного розшуку Національної поліції. Виконавці були затримані та дають покази на замовників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 17 серпня, був скоєний замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби УкраїниПро це повідомив народний депутат, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики«Зі вчора почали просочуватися окремі чутки, але поліція просила не розголошувати до ранку жодної інформації. До ранку. Тому відповім всім одночасно зараз», — написав він.Гетманцев розповів, що напад стався у центрі міста (місто він не вказав, однак імовірно йдеться про Київ) о 7:50. Замовниками депутат називає «схемщиків», що втратили «бізнес» та «перейшли межу».За його словами, Євгена вдалося врятувати завдяки злагодженим діям співробітників Департаменту карного розшуку Національної поліції. Виконавці були затримані та дають покази на замовників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію