На заступника голови податкової скоїли замах

На заступника голови податкової скоїли замах
Учора, 17 серпня, був скоєний замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура.

Про це повідомив народний депутат, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Зі вчора почали просочуватися окремі чутки, але поліція просила не розголошувати до ранку жодної інформації. До ранку. Тому відповім всім одночасно зараз», — написав він.

Гетманцев розповів, що напад стався у центрі міста (місто він не вказав, однак імовірно йдеться про Київ) о 7:50. Замовниками депутат називає «схемщиків», що втратили «бізнес» та «перейшли межу».

За його словами, Євгена вдалося врятувати завдяки злагодженим діям співробітників Департаменту карного розшуку Національної поліції. Виконавці були затримані та дають покази на замовників.

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Теги: Євген Сокур, замах
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