Оприлюднили дані про втрати росії у війні за добу

Збройні сили України за час повномасштабної війни знищили вже 256 510 російських військових, зокрема 460 — лише за вчора, 17 серпня.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни вони втратили в Україні таке:• танки — 4332 (+3 за вчора);• бойові броньовані машини — 8410 (+12);• артилерійські системи — 5193 (+24);• реактивні системи залпового вогню — 714;• засоби протиповітряної оборони — 486;• літаки — 315;• гелікоптери — 316 (+2);• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4276 (+4);• крилаті ракети — 1406;• кораблі й катери — 18;• автомобільна техніка й автоцистерни — 7658 (+17);• спеціальна техніка — 783 (+10).Ці дані не остаточні та ще уточнюються.Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.