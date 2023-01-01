Оприлюднили дані про втрати росії у війні за добу

Оприлюднили дані про втрати росії у війні за добу
Збройні сили України за час повномасштабної війни знищили вже 256 510 російських військових, зокрема 460 — лише за вчора, 17 серпня.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни вони втратили в Україні таке:

• танки — 4332 (+3 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8410 (+12);
• артилерійські системи — 5193 (+24);
• реактивні системи залпового вогню — 714;
• засоби протиповітряної оборони — 486;
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316 (+2);
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4276 (+4);
• крилаті ракети — 1406;
• кораблі й катери — 18;
• автомобільна техніка й автоцистерни — 7658 (+17);
• спеціальна техніка — 783 (+10).

Ці дані не остаточні та ще уточнюються.

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

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Теги: втрати ворога
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