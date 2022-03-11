Загиблий від російських ракет у Луцьку Анатолій Кушнірчук пропрацював на заводі SKF все життя

Загиблий від російських ракет у Луцьку Анатолій Кушнірчук пропрацював на заводі SKF все життя
55-річний Анатолій Кушнірчук загинув у Луцьку 15 серпня 2023 року. Російська армія обстріляла завод із виготовлення підшипників, де працював чоловік. Під завалами загинули також двоє його колег.

Про це пише Платформа пам'яті Меморіал.

Анатолій був родом зі села Омельне Ківерцівської громади. Мешкав зі сім'єю в Луцьку. 8 квітня 2023 року вийшов на пільгову пенсію, проте продовжував роботу на заводі з виготовлення підшипників «СКФ Україна». На вихідних навідував батьків у рідному селі, допомагав їм по господарству. Любив рибалити.

«Анатолій працював на підприємстві з кінця 1980-их і до 15 серпня 2023… Це його перше і останнє місце роботи. Він був бригадиром в роликовому цеху на штамповці. Останнім часом працював із пресами, для яких потрібні особливі навички та вміння. Анатолій любив село. Коли приїжджав до батьків із братом Валерієм, то возили солому, поралися на полі, допомагали стареньким батькам», – розповів староста Омельного Василь Зінчук.

У загиблого залишилися дружина, донька, син, батьки, брат та інші рідні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Анатолій Кушнірчук, Луцьк, ракетний обстріл, SKF
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У лікарні помер 16-річний хлопець, який учора постраждав в аварії на Маневиччині
Сьогодні, 10:10
Загиблий від російських ракет у Луцьку Анатолій Кушнірчук пропрацював на заводі SKF все життя
Сьогодні, 09:40
Курс валют у Луцьку 18 серпня
Сьогодні, 09:24
Оприлюднили дані про втрати росії у війні за добу
Сьогодні, 09:06
На заступника голови податкової скоїли замах
Сьогодні, 08:58
Схожі новини
Від російських ракет у Луцьку загинув Анатолій Кушнірчук з Ківерцівської громади: оголосили жалобу Від російських ракет у Луцьку загинув Анатолій Кушнірчук з Ківерцівської громади: оголосили жалобу
16 серпень, 10:33
Повідомили вже про чотирьох загиблих через обстріл аеродрому у Луцьку Повідомили вже про чотирьох загиблих через обстріл аеродрому у Луцьку
11 березень, 2022, 12:44
Ракетний обстріл аеродрому у Луцьку: у якому стані перебувають поранені Ракетний обстріл аеродрому у Луцьку: у якому стані перебувають поранені
11 березень, 2022, 10:01
Ракетний обстріл аеродрому у Луцьку: у якому стані перебувають поранені Ракетний обстріл аеродрому у Луцьку: у якому стані перебувають поранені
10 березень, 2022, 09:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У лікарні помер 16-річний хлопець, який учора постраждав в аварії на Маневиччині
Сьогодні, 10:10
 0
Загиблий від російських ракет у Луцьку Анатолій Кушнірчук пропрацював на заводі SKF все життя
Сьогодні, 09:40
 0
Курс валют у Луцьку 18 серпня
Сьогодні, 09:24
 0
Оприлюднили дані про втрати росії у війні за добу
Сьогодні, 09:06
 0
На заступника голови податкової скоїли замах
Сьогодні, 08:58
 0
Медіа
відео
1/8