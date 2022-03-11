Загиблий від російських ракет у Луцьку Анатолій Кушнірчук пропрацював на заводі SKF все життя
Сьогодні, 09:40
55-річний Анатолій Кушнірчук загинув у Луцьку 15 серпня 2023 року. Російська армія обстріляла завод із виготовлення підшипників, де працював чоловік. Під завалами загинули також двоє його колег.
Про це пише Платформа пам'яті Меморіал.
Анатолій був родом зі села Омельне Ківерцівської громади. Мешкав зі сім'єю в Луцьку. 8 квітня 2023 року вийшов на пільгову пенсію, проте продовжував роботу на заводі з виготовлення підшипників «СКФ Україна». На вихідних навідував батьків у рідному селі, допомагав їм по господарству. Любив рибалити.
«Анатолій працював на підприємстві з кінця 1980-их і до 15 серпня 2023… Це його перше і останнє місце роботи. Він був бригадиром в роликовому цеху на штамповці. Останнім часом працював із пресами, для яких потрібні особливі навички та вміння. Анатолій любив село. Коли приїжджав до батьків із братом Валерієм, то возили солому, поралися на полі, допомагали стареньким батькам», – розповів староста Омельного Василь Зінчук.
У загиблого залишилися дружина, донька, син, батьки, брат та інші рідні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Платформа пам'яті Меморіал.
Анатолій був родом зі села Омельне Ківерцівської громади. Мешкав зі сім'єю в Луцьку. 8 квітня 2023 року вийшов на пільгову пенсію, проте продовжував роботу на заводі з виготовлення підшипників «СКФ Україна». На вихідних навідував батьків у рідному селі, допомагав їм по господарству. Любив рибалити.
«Анатолій працював на підприємстві з кінця 1980-их і до 15 серпня 2023… Це його перше і останнє місце роботи. Він був бригадиром в роликовому цеху на штамповці. Останнім часом працював із пресами, для яких потрібні особливі навички та вміння. Анатолій любив село. Коли приїжджав до батьків із братом Валерієм, то возили солому, поралися на полі, допомагали стареньким батькам», – розповів староста Омельного Василь Зінчук.
У загиблого залишилися дружина, донька, син, батьки, брат та інші рідні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Загиблий від російських ракет у Луцьку Анатолій Кушнірчук пропрацював на заводі SKF все життя
Сьогодні, 09:40
Курс валют у Луцьку 18 серпня
Сьогодні, 09:24
Оприлюднили дані про втрати росії у війні за добу
Сьогодні, 09:06
На заступника голови податкової скоїли замах
Сьогодні, 08:58
Медіа