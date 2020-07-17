У лікарні помер 16-річний хлопець, який учора постраждав в аварії на Маневиччині

16-річний хлопець, який учора, 17 серпня, на мотоциклі зіткнувся з іншим мотоциклістом на Маневиччині, помер у лікарні.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Нагадаємо,Прилісненської громади.Зіткнулися два мотоцикли – Loncin та Lifan.Обох учасників, 16-річного місцевого жителя та 32-річного жителя Камінь-Каширського району, госпіталізували.Сьогодні ж у поліції повідомили, що 16-річний хлопець помер у лікарні. Інший учасник аварії перебуває у відділення реанімації.Транспортні засоби поліцейські вилучили.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.Досудове розслідування триває.