У лікарні помер 16-річний хлопець, який учора постраждав в аварії на Маневиччині

У лікарні помер 16-річний хлопець, який учора постраждав в аварії на Маневиччині
16-річний хлопець, який учора, 17 серпня, на мотоциклі зіткнувся з іншим мотоциклістом на Маневиччині, помер у лікарні.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, ДТП трапилася учора, 17 серпня, на вулиці Миру у селі Тоболи Прилісненської громади.

Зіткнулися два мотоцикли – Loncin та Lifan.

Обох учасників, 16-річного місцевого жителя та 32-річного жителя Камінь-Каширського району, госпіталізували.

Сьогодні ж у поліції повідомили, що 16-річний хлопець помер у лікарні. Інший учасник аварії перебуває у відділення реанімації.

Транспортні засоби поліцейські вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

Досудове розслідування триває.

У лікарні помер 16-річний хлопець, який учора постраждав в аварії на Маневиччині
У лікарні помер 16-річний хлопець, який учора постраждав в аварії на Маневиччині

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Теги: аварія, мотоциклісти, Тоболи
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