Укріплення кордону з Білоруссю: генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав підрозділи ЗСУ на Волині
Сьогодні, 10:34
Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв під час робочої поїздки побував на Волинському напрямку.
Про це командування Об'єднаних сил повідомило в Телеграмі.
"Визначення чітких завдань на майбутнє – це не лише слова, а й суттєва допомога як від керівників місцевого самоврядування тут, на Волині, так і від військового командування. Ці всі питання знаходяться під моїм особистим контролем", - про це Сергій Наєв заявив під час робочої поїздки на Волинський напрямок.
– Командирам бригад, батальйонів, рот та взводів поставлено низку завдань, що необхідно зробити в подальшому. Через деякий час попрацюємо знову на кожному опорному пункті і здійснимо перевірку, – підкреслив генерал-лейтенант.
За словами командувача, Волинська область межує з Республікою Білорусь, тому командирам поставлено завдання з підсилення оборонних спроможностей.
– Тим, що побачив, я задоволений. Але є над чим працювати далі. За деякий час приїдемо, ще раз перевіримо. Це така робота, щоденна, кропітка, але яка має результат – готовність сил до адекватного реагування на ворожі наміри, – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Як повідомив командувач, наразі військові облаштовують оборонні позиції, здійснюють спорудження інженерних загороджень, а також займаються звичайною бойовою роботою: проводять тренування, покращують свої вогневі позиції.
"Бійці, які знаходяться тут, повернулися з виконання завдань на Сході. Там, звісно, була інша бойова обстановка, щоденні обстріли, щоденні ближні стрілецькі бої. На підставі свого бойового досвіду вони можуть покращити оборонні спроможності для того, щоб у разі збільшення рівня загрози не пропустили ворога вглибину нашої країни", – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
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Про це командування Об'єднаних сил повідомило в Телеграмі.
"Визначення чітких завдань на майбутнє – це не лише слова, а й суттєва допомога як від керівників місцевого самоврядування тут, на Волині, так і від військового командування. Ці всі питання знаходяться під моїм особистим контролем", - про це Сергій Наєв заявив під час робочої поїздки на Волинський напрямок.
– Командирам бригад, батальйонів, рот та взводів поставлено низку завдань, що необхідно зробити в подальшому. Через деякий час попрацюємо знову на кожному опорному пункті і здійснимо перевірку, – підкреслив генерал-лейтенант.
За словами командувача, Волинська область межує з Республікою Білорусь, тому командирам поставлено завдання з підсилення оборонних спроможностей.
– Тим, що побачив, я задоволений. Але є над чим працювати далі. За деякий час приїдемо, ще раз перевіримо. Це така робота, щоденна, кропітка, але яка має результат – готовність сил до адекватного реагування на ворожі наміри, – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Як повідомив командувач, наразі військові облаштовують оборонні позиції, здійснюють спорудження інженерних загороджень, а також займаються звичайною бойовою роботою: проводять тренування, покращують свої вогневі позиції.
"Бійці, які знаходяться тут, повернулися з виконання завдань на Сході. Там, звісно, була інша бойова обстановка, щоденні обстріли, щоденні ближні стрілецькі бої. На підставі свого бойового досвіду вони можуть покращити оборонні спроможності для того, щоб у разі збільшення рівня загрози не пропустили ворога вглибину нашої країни", – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
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