Брат перебуває у полоні: на Волині під час відпустки помер воїн Володимир Холевінський

Володимир Холевінський.



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"На жаль, не стало ще одного захисника України родом із міста Ківерці. Та цього разу військовослужбовця забрала не ворожа куля, не артобстріл на передовій, а страшна хвороба.



Військовослужбовець Холевінський Володимир Анатолійович, 1979 року народження, помер 18 серпня 2023 року, будучи вдома у відпустці.

Боронив воїн нашу Батьківщину ще з 2014 року, був учасником АТО у складі 24-ої окремої механізованої бригади.



З перших днів повномасштабного російського вторгнення Володимир Холевінський був мобілізований до Збройних Сил України.



Воював у складі 63-ої окремої механізованої бригади.

У померлого залишилися діти, мати та брат, теж військовий, який наразі перебуває у полоні росії.



Низький уклін Захиснику України, який служив на благо нашої країни і захищав наше майбутнє", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині помер військовослужбовецьПро це повідомили у Ківерцівській громаді."На жаль, не стало ще одного захисника України родом із міста Ківерці. Та цього разу військовослужбовця забрала не ворожа куля, не артобстріл на передовій, а страшна хвороба.Військовослужбовець Холевінський Володимир Анатолійович, 1979 року народження, помер 18 серпня 2023 року, будучи вдома у відпустці.Боронив воїн нашу Батьківщину ще з 2014 року, був учасником АТО у складі 24-ої окремої механізованої бригади.З перших днів повномасштабного російського вторгнення Володимир Холевінський був мобілізований до Збройних Сил України.Воював у складі 63-ої окремої механізованої бригади.У померлого залишилися діти, мати та брат, теж військовий, який наразі перебуває у полоні росії.Низький уклін Захиснику України, який служив на благо нашої країни і захищав наше майбутнє", - йдеться в повідомленні.

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