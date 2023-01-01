Брат перебуває у полоні: на Волині під час відпустки помер воїн Володимир Холевінський

Брат перебуває у полоні: на Волині під час відпустки помер воїн Володимир Холевінський
На Волині помер військовослужбовець Володимир Холевінський.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"На жаль, не стало ще одного захисника України родом із міста Ківерці. Та цього разу військовослужбовця забрала не ворожа куля, не артобстріл на передовій, а страшна хвороба.

Військовослужбовець Холевінський Володимир Анатолійович, 1979 року народження, помер 18 серпня 2023 року, будучи вдома у відпустці.
Боронив воїн нашу Батьківщину ще з 2014 року, був учасником АТО у складі 24-ої окремої механізованої бригади.

З перших днів повномасштабного російського вторгнення Володимир Холевінський був мобілізований до Збройних Сил України.

Воював у складі 63-ої окремої механізованої бригади.
У померлого залишилися діти, мати та брат, теж військовий, який наразі перебуває у полоні росії.

Низький уклін Захиснику України, який служив на благо нашої країни і захищав наше майбутнє", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині попрощалися із Героєм Вадимом Бельським. ФОТО
Сьогодні, 11:28
Брат перебуває у полоні: на Волині під час відпустки помер воїн Володимир Холевінський
Сьогодні, 11:07
Укріплення кордону з Білоруссю: генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав підрозділи ЗСУ на Волині
Сьогодні, 10:34
У лікарні помер 16-річний хлопець, який учора постраждав в аварії на Маневиччині
Сьогодні, 10:10
Загиблий від російських ракет у Луцьку Анатолій Кушнірчук пропрацював на заводі SKF все життя
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
На Волині попрощалися із Героєм Вадимом Бельським. ФОТО На Волині попрощалися із Героєм Вадимом Бельським. ФОТО
Сьогодні, 11:28
У лікарні від важкої хвороби помер військовослужбовець з Волині Павло Михальчук У лікарні від важкої хвороби помер військовослужбовець з Волині Павло Михальчук
17 серпень, 21:35
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Русланом Карпюком Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Русланом Карпюком
17 серпень, 13:22
У лікарні в Києві помер воїн з Волині Андрій Гурський У лікарні в Києві помер воїн з Волині Андрій Гурський
17 серпень, 12:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині попрощалися із Героєм Вадимом Бельським. ФОТО
Сьогодні, 11:28
 0
Брат перебуває у полоні: на Волині під час відпустки помер воїн Володимир Холевінський
Сьогодні, 11:07
 0
Укріплення кордону з Білоруссю: генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав підрозділи ЗСУ на Волині
Сьогодні, 10:34
 0
У лікарні помер 16-річний хлопець, який учора постраждав в аварії на Маневиччині
Сьогодні, 10:10
 0
Загиблий від російських ракет у Луцьку Анатолій Кушнірчук пропрацював на заводі SKF все життя
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8