Брат перебуває у полоні: на Волині під час відпустки помер воїн Володимир Холевінський
Сьогодні, 11:07
На Волині помер військовослужбовець Володимир Холевінський.
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"На жаль, не стало ще одного захисника України родом із міста Ківерці. Та цього разу військовослужбовця забрала не ворожа куля, не артобстріл на передовій, а страшна хвороба.
Військовослужбовець Холевінський Володимир Анатолійович, 1979 року народження, помер 18 серпня 2023 року, будучи вдома у відпустці.
Боронив воїн нашу Батьківщину ще з 2014 року, був учасником АТО у складі 24-ої окремої механізованої бригади.
З перших днів повномасштабного російського вторгнення Володимир Холевінський був мобілізований до Збройних Сил України.
Воював у складі 63-ої окремої механізованої бригади.
У померлого залишилися діти, мати та брат, теж військовий, який наразі перебуває у полоні росії.
Низький уклін Захиснику України, який служив на благо нашої країни і захищав наше майбутнє", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"На жаль, не стало ще одного захисника України родом із міста Ківерці. Та цього разу військовослужбовця забрала не ворожа куля, не артобстріл на передовій, а страшна хвороба.
Військовослужбовець Холевінський Володимир Анатолійович, 1979 року народження, помер 18 серпня 2023 року, будучи вдома у відпустці.
Боронив воїн нашу Батьківщину ще з 2014 року, був учасником АТО у складі 24-ої окремої механізованої бригади.
З перших днів повномасштабного російського вторгнення Володимир Холевінський був мобілізований до Збройних Сил України.
Воював у складі 63-ої окремої механізованої бригади.
У померлого залишилися діти, мати та брат, теж військовий, який наразі перебуває у полоні росії.
Низький уклін Захиснику України, який служив на благо нашої країни і захищав наше майбутнє", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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