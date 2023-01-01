F-16 для України: Данія та Нідерланди офіційно підтвердили дозвіл на відправлення літаків





Про це повідомили міністри закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра та Данії Ларс Люкке Расмуссен,пише



Так, у коментарі данському телеканалу TV 2 Расмуссен зазначив, що Данія отримала «дружню відповідь» від Вашингтона щодо постачання літаків до України.



Водночас міністр зауважив, що рішення про дату відправлення винищувачів F-16 до України наразі не ухвалене. Це питання обговорюють з союзниками.



«Ми започаткували міжнародну коаліцію з навчальними заходами під керівництвом Данії та Нідерландів, і ми успішно до цього (до передачі літаків — ред.) йдемо», — додав він.



Разом із тим міністр закордонних справ Нідерландів привітав рішення Сполучених Штатів Америки «прокласти шлях для відправлення винищувачів F-16 в Україну».



Хукстра подякував держсекретарю США Ентоні Блінкену та повідомив, що попереду — обговорення, зокрема, з Україною.



«Це важлива віха для України у справі захисту свого народу та своєї країни», — наголосив міністр.



Що передувало?



Напередодні Reuters повідомило, що Сполучені Штати схвалили відправлення винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів. Про це йшлося в листі держсекретаря США Ентоні Блінкена, з копією якого ознайомились журналісти.



Перед цим Президент США Джо Байден 19 травня схвалив плани тренувати українських пілотів на американських винищувачах F-16. Також українських пілотів навчатимуть в Польщі.



NBC News із посиланням на високопоставленого чиновника зазначило, що США та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16 у межах довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки країни. Ці літаки не обов'язково будуть надходити безпосередньо зі США.



Коаліція держав, які беруть у цьому участь, має вирішити, коли саме надати літаки, скільки їх відправити та які країни їх надішлють. За даними Politico, вільні літаки є в Норвегії, Данії та Нідерландах. Але для того, щоб виконати потрібне технічне обслуговування, знадобиться певний час.

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