Росіяни вночі вдарили авіаційними бомбами по житловому кварталу на Запоріжжі. ФОТО

Росіяни вночі вдарили авіаційними бомбами по житловому кварталу на Запоріжжі. ФОТО
Вночі ворог підступно вдарив по Комишувасі на Запоріжжі.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Два удари керованими авіаційними бомбами прийшлися по житловому кварталу. Зруйновано місцевий навчальний заклад. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові будинки: потрощені фасади, вибито вікна. Фахівці наразі фіксують наслідки руйнувань та допомагають в їхній ліквідації", - йдеться в повідомленні.

На щастя, місцеві жителі не постраждали.
Росіяни вночі вдарили авіаційними бомбами по житловому кварталу на Запоріжжі. ФОТО
Росіяни вночі вдарили авіаційними бомбами по житловому кварталу на Запоріжжі. ФОТО
Росіяни вночі вдарили авіаційними бомбами по житловому кварталу на Запоріжжі. ФОТО
Росіяни вночі вдарили авіаційними бомбами по житловому кварталу на Запоріжжі. ФОТО

Нагадаємо, що росія за підтримки Ірану планує виготовити 6 тисяч ударних безпілотників до літа 2025 року.

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Теги: Росія, Україна, війна, Запоріжжя
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