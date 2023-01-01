Якою є ситуація на фронті на усіх напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Протягом минулої доби, 17 серпня, відбулось 33 бойових зіткнення. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.Про це повідомив Генштаб ЗСУ.Протягом минулої доби війська рф завдали 4 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснили 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Унаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два удари — по зенітно-ракетних комплексах. Також українські військові знищили два ворожі ударні гелікоптери Ка-52 та чотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, два склади боєприпасів та одну станцію РЕБ противника.Ситуація за напрямками:На Волинському та Поліському напрямках — без суттєвих змін.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.На Куп’янському напрямку війська рф без успіху наступали в районі Синьківки Харківської області. Завдали авіаційних ударів у районах Петропавлівки та Кучерівки Харківської області. Відкривали вогонь з артилерії та мінометів.На Лиманському напрямку окупанти без успіху наступали в районі Білогорівки Луганської області. Завдали авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполя, Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів.На Бахмутському напрямку противник без успіху вів наступальні дії в районах Богданівки та Білої Гори Донецької області. Завдав авіаційних ударів у районі Васюківки Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів Донецької області.На Авдіївському напрямку війська рф без успіху наступали в районі населеного пункту Керамік Донецької області. Завдали авіаційних ударів у районах Новокалинова та Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів Донеччини.На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.На Шахтарському напрямку росіяни без успіху пробували відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області та Новодарівки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів.На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Миколаївської області.