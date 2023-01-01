Росія втратила у війні понад 256 тисяч вояків





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу − близько 256 050 (+480) осіб ліквідовано,



◾ танків − 4 329 (+5) од,



◾ бойових броньованих машин − 8 398 (+18) од,



◾ артилерійських систем − 5 169 (+17) од,



◾ РСЗВ − 714 (+0) од,



◾ засобів ППО − 486 (+1) од,



◾ літаків – 315 (+0) од,



◾ гелікоптерів − 314 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 272 (+24) од,



◾ крилатих ракети − 1 406 (+2) од,



◾ кораблів/катерів − 18 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 7 641 (+27) од,



◾ спеціальної техніки − 773 (+0) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу ЗСУ ліквідували близько 480 загарбників та 24 ворожі безпілотники.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.◾ особового складу − близько 256 050 (+480) осіб ліквідовано,◾ танків − 4 329 (+5) од,◾ бойових броньованих машин − 8 398 (+18) од,◾ артилерійських систем − 5 169 (+17) од,◾ РСЗВ − 714 (+0) од,◾ засобів ППО − 486 (+1) од,◾ літаків – 315 (+0) од,◾ гелікоптерів − 314 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 272 (+24) од,◾ крилатих ракети − 1 406 (+2) од,◾ кораблів/катерів − 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 7 641 (+27) од,◾ спеціальної техніки − 773 (+0) од.Дані уточнюються.

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