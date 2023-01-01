Росія втратила у війні понад 256 тисяч вояків

Росія втратила у війні понад 256 тисяч вояків
За минулу добу ЗСУ ліквідували близько 480 загарбників та 24 ворожі безпілотники.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу − близько 256 050 (+480) осіб ліквідовано,

◾ танків − 4 329 (+5) од,

◾ бойових броньованих машин − 8 398 (+18) од,

◾ артилерійських систем − 5 169 (+17) од,

◾ РСЗВ − 714 (+0) од,

◾ засобів ППО − 486 (+1) од,

◾ літаків – 315 (+0) од,

◾ гелікоптерів − 314 (+0) од,

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 272 (+24) од,

◾ крилатих ракети − 1 406 (+2) од,

◾ кораблів/катерів − 18 (+0) од,

◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 7 641 (+27) од,

◾ спеціальної техніки − 773 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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