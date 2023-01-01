Росія втратила у війні понад 256 тисяч вояків
Сьогодні, 09:06
За минулу добу ЗСУ ліквідували близько 480 загарбників та 24 ворожі безпілотники.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 256 050 (+480) осіб ліквідовано,
◾ танків − 4 329 (+5) од,
◾ бойових броньованих машин − 8 398 (+18) од,
◾ артилерійських систем − 5 169 (+17) од,
◾ РСЗВ − 714 (+0) од,
◾ засобів ППО − 486 (+1) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів − 314 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 272 (+24) од,
◾ крилатих ракети − 1 406 (+2) од,
◾ кораблів/катерів − 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 7 641 (+27) од,
◾ спеціальної техніки − 773 (+0) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 256 050 (+480) осіб ліквідовано,
◾ танків − 4 329 (+5) од,
◾ бойових броньованих машин − 8 398 (+18) од,
◾ артилерійських систем − 5 169 (+17) од,
◾ РСЗВ − 714 (+0) од,
◾ засобів ППО − 486 (+1) од,
◾ літаків – 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів − 314 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 272 (+24) од,
◾ крилатих ракети − 1 406 (+2) од,
◾ кораблів/катерів − 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 7 641 (+27) од,
◾ спеціальної техніки − 773 (+0) од.
Дані уточнюються.
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