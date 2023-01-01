З визволеного Урожайного евакуювали останніх трьох цивільних мешканців

З визволеного Урожайного евакуювали останніх трьох цивільних мешканців
У селищі Урожайне Волноваського району на Донеччині залишались три людини, їх евакуювали. Це родина чоловік жінка та їх дорослий син. Вони у безпечному місці. Евакуйованим надали психологічну допомогу та забезпечили необхідним.

Про це Суспільному розповів начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Ященко.

"Це останній населений пункт з нашої громади, який звільнений від російської окупації. Громада звільнена повністю", — зазначив Ященко.

Начальник Великоновосілківської громади каже, що в Урожайному зруйнована школа, домівки та фельдшерський пункт. У селищі немає жодної вцілілої будівлі.

"Це було доволі велике селище. Станом на перше січня 2022 року у населеному пункті проживала тисяча жителів. На момент окупації — залишались близько пів тисячі людей, коли почались активні бойові дії люди виїжджали", — розповів Сергій Ященко.

За його словами, населений пункт знаходиться у зоні бойових дій, тому подати документи на компенсації пошкодженого майна поки не можливо.

"Реєстри закриті, щоб подати на відновлення потрібне обстеження. Наразі у село доступ закритий", — уточнив Сергій Ященко.

Як йдеться на сторінці у Facebook 38-ї окремої бригади морської піхоти, в операції по звільненню Урожайного були залучені підрозділи:

◾ 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського,

◾ 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського,

◾ 37 окрема бригада морської піхоти,

◾ 38 окрема бригада морської піхоти.

Населений пункт перебував в російській окупації з березня 2022 року.

Селище Урожайне розташоване на південь від Великої Новосілки в бік окупованих Волновахи та Маріуполя.

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Теги: Урожайне, звільнення, евакуація
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