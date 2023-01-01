У ВНУ з'явився «детектор брехні». ФОТО

На юридичному факультеті ВНУ імені Лесі Українки презентували поліграфологічний комплекс «Рубікон» останнього покоління.Про це повідомляють на сайті ВНУ.На презентації був присутній виконавчий директор Всеукраїнської асоціації поліграфологів, експерт-поліграфолог, адвокат Володимир Ведмідь.Поліграф буде використовуватися на базі “Навчально-наукової лабораторії поліграфології та судово-психологічних експертиз» для підготовки студентів - майбутніх правників та правоохоронців.Для функціонування поліграфа також придбали ноутбук та спеціальне крісло.Володимир Ведмідь розповів про роботу поліграфа та його будову і додав, що університетський поліграфічний комплекс може бути як стаціонарним, так і працювати «на виїзді».Також поліграфолог зазначив, що у сучасному світі розкриття злочинів багато в чому залежить саме від таких комплексів та добре підготованих фахівців.«Програму та пристрій можна порівняти із кардіограмою в медицині. Кардіограму відбирає медсестра, а читати її повинен лікар. Поліграфолог повинен правильно побудувати питання, задати й правильно оцінити реакцію. Від поліграфолога залежить 95% успіху. Спеціаліст в цій сфері надважливий», - сказав Володимир Медвідь.Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації поліграфологів також зауважив, що Волинський національний університет імені Лесі Українки на його пам’яті - другий серед навчальних закладів, де облаштували таку лабораторію і придбали поліграф.Ректор подякував Володимиру Ведмідю та Антону Демчуку за ідею придбання поліграфа та висловив сподівання, що діяльність лабораторії та такий комплекс тільки підвищить якість надання освіти та формування висококваліфікованих фахівців.