В Індії пояснили, чому не запросили Україну на саміт G20
Сьогодні, 06:31
Україна не потрапила у список запрошених на саміт Великої двадцятки країн (G20), що проходитиме в Індії, оскільки такий формат буцімто "не створено для обговорення проблем безпеки".
Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, повідомляє Кореспондент, посилаючись на EFE.
За його словами, Індія запросила на саміт дев'ять країн: Іспанію, Бангладеш, Нігерію, Маврикій, Єгипет, Нідерланди, Оман, Сінгапур та Об'єднані Арабські Емірати. До участі в саміті не допустять жодні інші країни, крім них та членів Великої двадцятки.
"G20 - група проблем глобального економічного зростання, розвитку. Це саміт для обговорення проблем енергетики, добрив, постачання продовольства. Це G20, а не Рада безпеки ООН", - стверджує Джайшанкар.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку Росії на українські порти, що задіяні в гарантуванні світової продовольчої безпеки. За його словами, подібні атаки окупантів - це удари по світових продовольчих цінах та соціальній і політичній стабільності в Африці та Азії.
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Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, повідомляє Кореспондент, посилаючись на EFE.
За його словами, Індія запросила на саміт дев'ять країн: Іспанію, Бангладеш, Нігерію, Маврикій, Єгипет, Нідерланди, Оман, Сінгапур та Об'єднані Арабські Емірати. До участі в саміті не допустять жодні інші країни, крім них та членів Великої двадцятки.
"G20 - група проблем глобального економічного зростання, розвитку. Це саміт для обговорення проблем енергетики, добрив, постачання продовольства. Це G20, а не Рада безпеки ООН", - стверджує Джайшанкар.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку Росії на українські порти, що задіяні в гарантуванні світової продовольчої безпеки. За його словами, подібні атаки окупантів - це удари по світових продовольчих цінах та соціальній і політичній стабільності в Африці та Азії.
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