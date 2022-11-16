В Індії пояснили, чому не запросили Україну на саміт G20





Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, повідомляє



За його словами, Індія запросила на саміт дев'ять країн: Іспанію, Бангладеш, Нігерію, Маврикій, Єгипет, Нідерланди, Оман, Сінгапур та Об'єднані Арабські Емірати. До участі в саміті не допустять жодні інші країни, крім них та членів Великої двадцятки.



"G20 - група проблем глобального економічного зростання, розвитку. Це саміт для обговорення проблем енергетики, добрив, постачання продовольства. Це G20, а не Рада безпеки ООН", - стверджує Джайшанкар.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку Росії на українські порти, що задіяні в гарантуванні світової продовольчої безпеки. За його словами, подібні атаки окупантів - це удари по світових продовольчих цінах та соціальній і політичній стабільності в Африці та Азії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна не потрапила у список запрошених на саміт Великої двадцятки країн (G20), що проходитиме в Індії, оскільки такий формат буцімто "не створено для обговорення проблем безпеки".Про це заявив міністр закордонних справ Індії, повідомляє Кореспондент , посилаючись на EFE.За його словами, Індія запросила на саміт дев'ять країн: Іспанію, Бангладеш, Нігерію, Маврикій, Єгипет, Нідерланди, Оман, Сінгапур та Об'єднані Арабські Емірати. До участі в саміті не допустять жодні інші країни, крім них та членів Великої двадцятки."G20 - група проблем глобального економічного зростання, розвитку. Це саміт для обговорення проблем енергетики, добрив, постачання продовольства. Це G20, а не Рада безпеки ООН", - стверджує Джайшанкар.Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку Росії на українські порти, що задіяні в гарантуванні світової продовольчої безпеки. За його словами, подібні атаки окупантів - це удари по світових продовольчих цінах та соціальній і політичній стабільності в Африці та Азії.

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