У Володимирі студенти знайшли давній герб міста XVI-XVII століття. ФОТО

У місті Володимир студенти факультету історії, політології та національної безпеки ВНУ імені Лесі Українки під час розкопок в історичній частині міста знайшли унікальну річ – стилізований герб міста.Про це йдеться на сайті університетуРектор Університету Лесі Українкиразом із викладачем кафедри історії України та археології, представником і науковим співробітником Охоронної археологічної служби Українивідвідали древнє місто, побували на місці розкопок, поспілкувалися зі студентами та з міським головою12 студентів факультету історії, політології та національної безпеки разом із наставниками проводять необхідні археологічні дослідження в рамках проєкту реконструкції мереж в центральній частині міста на території археологічної зони.За словами Віктора Баюка студенти досліджують археологічним методом ділянки, де є потреба закладки нових труб. Саме в одній із таких ділянок виявили залишки споруди, яка може бути міським магістратом, будинком міського урядника, міського голови, або людини, яка мала стосунок до міського управління.«Ми відкрили цікаву споруду XVI століття із завалом кахляної печі, з титулатурою міського герба. Зараз ми проводимо дослідження, щоб забезпечити технологічну можливість виконання проєкту з реконструкції міських мереж і дослідити ту спадщину, що потрапляє в зону ризику під час будівельних та монтажних робіт», - розповів Віктор Баюк.Студент Данило Кононець, який був одним із тих, хто відкопав цінну знахідку пригадує, що коли він з колегами пошарово досліджували ділянку, то натрапили на глиняний фрагмент, який згодом виявився кахельною піччю.«Коли ми знімали шарами ґрунт, почали знаходити кахлі, але вони були простими й одноманітними. Вже потім ми дістали цікавіші фрагменти, товстіші та фігурні. Ми обережно спробували скласти фрагменти та в нас вийшов стилізований герб Володимира», - пригадав четвертокурсник.Хлопці, які займаються дослідженням кажуть, що така знахідка заряджає їх та мотивує для подальшої роботи.Під час зустрічі з міським головою Володимира Віктор Баюк показав Ігорю Пальонці унікальну знахідку. Історик зазначив, що герб Володимира – найдавніший міський герб в Україні, він засвідчений в 1324 році на листі міста Володимира до німецького міста Штральзунда.Археолог пояснив, що знайдена корона кахельної печі є похідною від давньоруського герба, який зараз є офіційним міським гербом міста і датується 16-17 століттям.«Це середина між давньоруським гербом 12 століття, сучасним гербом Володимира. Знайдена стилізація відноситься орієнтовно до 16-17 століття, оскільки Юрій Змієборець – латах. Тут доповнилося, адже у давньоруський період не було обладунків, їх не можна було виготовити технологічно. На час розвиненого Середньовіччя Юрій Змієборець був показаний сучасником», - зауважив Віктор Баюк.Також викладач підкреслив, що знахідка тотожна із гербом 14 ОМБР імені князя Романа Великого та їхнім нарукавним знаком і прапором.Опісля міському голові продемонстрували промалювання та відфотографування знахідки, де зображення видна чіткіше.«Безсумнівно це важлива знахідка, яка показує сенс міста, тяглість його міського самоврядування, важливість, міжнародні зв’язки», - підсумував Віктор Баюк.Міський голова Володимира Ігор Пальонка подякував Університету за співпрацю та зазначив, що знайдений студентами герб дуже важливий для міста.«Ця знахідка підтверджує автентичність нашого міста, говорить про те, що місцеве самоврядування зародилося давно. Ми будемо про це розповідати нашим містянам і міжнародним партнерам», - сказав міський голова.Своєю чергою ректор Університету Анатолій Цьось подякував місцевій владі Володимира та Віктору Баюку за організацію дослідження.«Знахідка – яскравий приклад ефективної реалізації дуальної освіти. Також хочу подякувати нашим студентам і запевнити, що вони стануть найкращими фахівцями», - зазначив Анатолій Цьось.Наразі роботи продовжуються, Лесині археологи знайшли ще 3 стилізованих герби Володимира і керамічну фігурку вершника. Всі знахідки згодом опрацюють відповідні фахівці-реставратори.