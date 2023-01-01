На Волині у річці знайшли тіло чоловіка, який зник тиждень тому

На Волині у річці знайшли тіло чоловіка, який зник тиждень тому
У Луцькому районі ДСНСники дістали з річки тіло чоловіка, який пішов з дому тиждень тому.

Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.

16 серпня о 17:14 у селі Голишів Луцького району група водолазно-рятувального відділення міста Луцька, обстеживши заплаву річки Чорнугузка, знайшли та дістали тіло людини на берег.

Загиблого передали працівникам поліції, ним виявився житель села Коршовець Луцького району, 1965 року народження. За попередньою інформацію, чоловік пішов з дому тиждень назад та не повернувся.

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Теги: Волинь, ДСНС, потопельник, Голешів, Чорногузка
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