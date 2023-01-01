На Волині у річці знайшли тіло чоловіка, який зник тиждень тому





Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.



16 серпня о 17:14 у селі Голишів Луцького району група водолазно-рятувального відділення міста Луцька, обстеживши заплаву річки Чорнугузка, знайшли та дістали тіло людини на берег.



Загиблого передали працівникам поліції, ним виявився житель села Коршовець Луцького району, 1965 року народження. За попередньою інформацію, чоловік пішов з дому тиждень назад та не повернувся.

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