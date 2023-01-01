Добрі новини від ВолиньPost за 16 серпня
16 серпень, 23:23
Бійцям і бійчиням, які боронять рідну землю від російських окупантів, вкрай важлива допомога кожного та кожної із нас. Тож вкотре дякуємо усім, хто своїми зусиллями наближає Перемогу. Добірка добрих новин – для вас і про вас!
Сьогодні, 16 серпня, нагадаємо вам про таке:
ЗСУ звільнили Урожайне
Сили оборони України звільнили Урожайне Донецької області.
Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у телеграмі.
«Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах», - заявила Маляр.
Сили оборони знищили за минулу добу ще 650 окупантів
За минулу добу Сили оборони знищили ще 650 загарбників, 11 танків та 10 бойових броньованих машин.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 255570 (+650) осіб,
• танків ‒ 4324 (+11) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8380 (+10) од,
• артилерійських систем – 5152 (+24) од,
• РСЗВ – 714 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 485 (+3) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 314 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4248 (+6) од,
• крилатих ракет ‒ 1404 (+17) од,
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7614 (+30) од,
• спеціальної техніки ‒ 773 (+4).
Організація USAID презентувала грантові можливості в Луцьку
14 серпня у центрі Дія.Бізнес у Луцьку відбулася презентація Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». На підтримку українських підприємств виділено 90 мільйонів доларів, а взяти участь та отримати грант можна до кінця 2025 року.
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У Луцьку поєднали свої долі військовий Роман та його кохана Таїсія. ФОТО
Хвилююче і щемливо сьогодні відбулася церемонія державної реєстрації шлюбу у ЦНАПі міста Луцька. Мужній і втомлений військовослужбовець Роман із Запоріжжя, який перебуває на лікуванні у місцевому госпіталі, та його тендітна кохана Таїсія офіційно поєднали долі.
У ЦНАПі Луцька нагадують, що тут пропонують комплексну послугу із укладання шлюбу, зокрема в скорочені терміни, видачі свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу та обміну паспорта при зміні прізвища.
«Алгоритм Дій» втілюватиме спільні проєкти з івано-франківським «Теплим Містом»
У Луцьку підписали Меморандум про співпрацю громадська організація «Алгоритм Дій» та Благодійний фонд «Тепле місто» з Івано-Франківська. Ця організація відома в Україні інноваційними проєктами, які створюють нові можливості для розвитку і трансформації громади.
«Ми домовилися співпрацювати в трьох напрямках. Перший – посилення спроможності громадських ініціатив у Луцьку через впровадження досвіду соціального підприємництва, громадського ресторану. Другий – спільні подієві програми. І третій – грантова програма з підтримки громадського сектору.
Нам цінно ділитися досвідом, адже ми говоримо, що робимо зміни в Івано-Франківську та поза його межами, і нам важливо, щоб наші сильні проєкти переймали інші міста. Особливо в час війни, коли йдеться про відновлення та відбудову України», – розповіла Росана Тужанська, керівниця «Теплого міста».
БК «Старий Луцьк-Університет» підписав бігмена зі США. ФОТО
Американський бігмен Стейсі Томас гратиме за БК «Старий Луцьк-Університет».
До цього американець грав на студентському рівні. Зокрема, виступав за команду Університету Луізіани. В минулому сезоні Томас набирав у середньому 7,2 очок, 3,6 підбирання та 0,9 передачі.
Наш новачок може закривати позиції 4-5 номерів. Це його перший професійний контракт.
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Сьогодні, 16 серпня, нагадаємо вам про таке:
ЗСУ звільнили Урожайне
Сили оборони України звільнили Урожайне Донецької області.
Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у телеграмі.
«Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах», - заявила Маляр.
Сили оборони знищили за минулу добу ще 650 окупантів
За минулу добу Сили оборони знищили ще 650 загарбників, 11 танків та 10 бойових броньованих машин.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 255570 (+650) осіб,
• танків ‒ 4324 (+11) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8380 (+10) од,
• артилерійських систем – 5152 (+24) од,
• РСЗВ – 714 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 485 (+3) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 314 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4248 (+6) од,
• крилатих ракет ‒ 1404 (+17) од,
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7614 (+30) од,
• спеціальної техніки ‒ 773 (+4).
Організація USAID презентувала грантові можливості в Луцьку
14 серпня у центрі Дія.Бізнес у Луцьку відбулася презентація Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». На підтримку українських підприємств виділено 90 мільйонів доларів, а взяти участь та отримати грант можна до кінця 2025 року.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
У Луцьку поєднали свої долі військовий Роман та його кохана Таїсія. ФОТО
Хвилююче і щемливо сьогодні відбулася церемонія державної реєстрації шлюбу у ЦНАПі міста Луцька. Мужній і втомлений військовослужбовець Роман із Запоріжжя, який перебуває на лікуванні у місцевому госпіталі, та його тендітна кохана Таїсія офіційно поєднали долі.
У ЦНАПі Луцька нагадують, що тут пропонують комплексну послугу із укладання шлюбу, зокрема в скорочені терміни, видачі свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу та обміну паспорта при зміні прізвища.
«Алгоритм Дій» втілюватиме спільні проєкти з івано-франківським «Теплим Містом»
У Луцьку підписали Меморандум про співпрацю громадська організація «Алгоритм Дій» та Благодійний фонд «Тепле місто» з Івано-Франківська. Ця організація відома в Україні інноваційними проєктами, які створюють нові можливості для розвитку і трансформації громади.
«Ми домовилися співпрацювати в трьох напрямках. Перший – посилення спроможності громадських ініціатив у Луцьку через впровадження досвіду соціального підприємництва, громадського ресторану. Другий – спільні подієві програми. І третій – грантова програма з підтримки громадського сектору.
Нам цінно ділитися досвідом, адже ми говоримо, що робимо зміни в Івано-Франківську та поза його межами, і нам важливо, щоб наші сильні проєкти переймали інші міста. Особливо в час війни, коли йдеться про відновлення та відбудову України», – розповіла Росана Тужанська, керівниця «Теплого міста».
БК «Старий Луцьк-Університет» підписав бігмена зі США. ФОТО
Американський бігмен Стейсі Томас гратиме за БК «Старий Луцьк-Університет».
До цього американець грав на студентському рівні. Зокрема, виступав за команду Університету Луізіани. В минулому сезоні Томас набирав у середньому 7,2 очок, 3,6 підбирання та 0,9 передачі.
Наш новачок може закривати позиції 4-5 номерів. Це його перший професійний контракт.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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