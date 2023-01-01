Добрі новини від ВолиньPost за 16 серпня

Бійцям і бійчиням, які боронять рідну землю від російських окупантів, вкрай важлива допомога кожного та кожної із нас. Тож вкотре дякуємо усім, хто своїми зусиллями наближає Перемогу. Добірка добрих новин – для вас і про вас!Сьогодні, 16 серпня, нагадаємо вам про таке:Сили оборони України звільнили Урожайне Донецької області.Про це заступниця міністра оборони Україниповідомила у телеграмі.«Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах», - заявила Маляр.За минулу добу Сили оборони знищили ще 650 загарбників, 11 танків та 10 бойових броньованих машин.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 255570 (+650) осіб,• танків ‒ 4324 (+11) од,• бойових броньованих машин ‒ 8380 (+10) од,• артилерійських систем – 5152 (+24) од,• РСЗВ – 714 (+0) од,• засобів ППО ‒ 485 (+3) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 314 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4248 (+6) од,• крилатих ракет ‒ 1404 (+17) од,• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 7614 (+30) од,• спеціальної техніки ‒ 773 (+4).14 серпня у центрі Дія.Бізнес у Луцьку відбулася презентація Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». На підтримку українських підприємств виділено 90 мільйонів доларів, а взяти участь та отримати грант можна до кінця 2025 року.Хвилююче і щемливо сьогодні відбулася церемонія державної реєстрації шлюбу у ЦНАПі міста Луцька. Мужній і втомлений військовослужбовецьіз Запоріжжя, який перебуває на лікуванні у місцевому госпіталі, та його тендітна коханаофіційно поєднали долі.У ЦНАПі Луцька нагадують, що тут пропонують комплексну послугу із укладання шлюбу, зокрема в скорочені терміни, видачі свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу та обміну паспорта при зміні прізвища.У Луцьку підписали Меморандум про співпрацю громадська організація «Алгоритм Дій» та Благодійний фонд «Тепле місто» з Івано-Франківська. Ця організація відома в Україні інноваційними проєктами, які створюють нові можливості для розвитку і трансформації громади.«Ми домовилися співпрацювати в трьох напрямках. Перший – посилення спроможності громадських ініціатив у Луцьку через впровадження досвіду соціального підприємництва, громадського ресторану. Другий – спільні подієві програми. І третій – грантова програма з підтримки громадського сектору.Нам цінно ділитися досвідом, адже ми говоримо, що робимо зміни в Івано-Франківську та поза його межами, і нам важливо, щоб наші сильні проєкти переймали інші міста. Особливо в час війни, коли йдеться про відновлення та відбудову України», – розповіла, керівниця «Теплого міста».Американський бігменгратиме за БК «Старий Луцьк-Університет».До цього американець грав на студентському рівні. Зокрема, виступав за команду Університету Луізіани. В минулому сезоні Томас набирав у середньому 7,2 очок, 3,6 підбирання та 0,9 передачі.Наш новачок може закривати позиції 4-5 номерів. Це його перший професійний контракт.