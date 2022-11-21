«Алгоритм Дій» втілюватиме спільні проєкти з івано-франківським «Теплим Містом»

«Алгоритм Дій» та Благодійний фонд «Тепле місто» з Івано-Франківська. Ця організація відома в Україні інноваційними проєктами, які створюють нові можливості для розвитку і трансформації громади.



Найвідоміший із них – простір



Досвідом «Теплого міста» активно цікавляться громадські організації з усієї України, часто приїжджають, щоб ознайомитись та вивчити позитивні ініціативи. Проте Луцьк став першим містом, із ким організація підписала меморандум, та взаємодія буде відбуватися не на рівні консультування, а – спільного поступового впровадження кількох програмних напрямків.



«Ми домовилися співпрацювати в трьох напрямках. Перший – посилення спроможності громадських ініціатив у Луцьку через впровадження досвіду соціального підприємництва, громадського ресторану. Другий – спільні подієві програми. І третій – грантова програма з підтримки громадського сектору.



Нам цінно ділитися досвідом, адже ми говоримо, що робимо зміни в Івано-Франківську та поза його межами, і нам важливо, щоб наші сильні проєкти переймали інші міста. Особливо в час війни, коли йдеться про відновлення та відбудову України», – розповіла Росана Тужанська, керівниця «Теплого міста».







«У нас є багато ідей, як розвивати Луцьк, і ми заручилися підтримкою та допомогою «Теплого міста». Це організація, яка вже не один рік розвиває Івано-Франківськ, допомагає місцевим мешканцям перетворювати їхнє місто на місто мрії.



Ми використаємо досвід людей, які вже пройшли 10-річний шлях, і також будемо перетворювати наше місто Луцьк на місто мрій», – прокоментував майбутню співпрацю Вадим Махомед, керівник ГО «Алгоритм Дій».



Команда «Алгоритму дій» та «Теплого міста»



Довідково.



«Тепле місто» – інноваційна платформа для створення можливостей і суспільних трансформацій. Протягом 9 років діяльності підтримали 250 соціальних проєктів та реалізували 400 ініціатив.



Серед наймасштабніших проєктів:



Промприлад.Реновація – інноваційна платформа на базі старого заводу, що працює на перетині чотирьох напрямків розвитку регіону: нової економіки та урбаністики, сучасного мистецтва та освіти.

Urban Space 100 – перший в Україні громадський ресторан, 80% чистого прибутку якого направляється винятково на реалізацію проєктів розвитку міста.

MetaLab – урбаністична лабораторія.

Multimedialab – аудіовізуальний продакшн.

Urban Space Radio – сучасне медіа.

Frankivsk Half Marathon

SaveUkraine NOW – координаційний Центр підтримки військових Прикарпаття.

Читай – сьогодні на базі платформи також розвивається програма з промоції читання.







Наразі реалізують декілька проєктів:



Дія.Бізнес у Луцьку. Це національний проєкт із розвитку підприємництва та експорту, ініційований Міністерством цифрової трансформації у 2020 році.

RE: Ukraine Housing Lutsk – проєкт тимчасового житла для внутрішньо переміщених українців, який реалізується в с. Жидичин Луцької громади.

Urban Vision Lutsk – комплексне урбаністичне дослідження та розробка майстер-плану для центральної частини Луцька. Мета проєкту – підвищити якість життя та привабливість центральної частини Луцька, забезпечити сталий розвиток, підвищити різноманіття, економічну активність та відкритість міста.

«Модуль тимчасовості» (MOT) – тимчасовий культурний простір від don’t Take Fake, який перебував в центрі Луцька з 13 липня до 13 серпня 2023 року. Луцьк став третім містом після Києва та Дніпра, куди привезли арт-простір, і зібрав рекордну кількість відвідувачів – 7000 людей.

Публічний міський сквер на перетині вулиць Лесі Українки та Кривий Вал, що стане магнітом для молоді, переосмисленням локації поруч із найбільшою пішохідною артерією Луцька та яскравим об’єктом для промоції міста.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку підписали Меморандум про співпрацю громадська організаціята Благодійний фондз Івано-Франківська. Ця організація відома в Україні інноваційними проєктами, які створюють нові можливості для розвитку і трансформації громади.Найвідоміший із них – простір «Промприлад.Реновація» , організований на базі старого заводу і який зараз об’єднав 1530 інвесторів для реалізації проєктів з розвитку економіки, урбаністики, сучасного мистецтва та освіти регіону. Ще один успішний кейс «Теплого міста» – перший в Україні громадський ресторан соціальне підприємство Urban Space 100, 80% чистого прибутку якого направляється винятково на розвиток міста.Досвідом «Теплого міста» активно цікавляться громадські організації з усієї України, часто приїжджають, щоб ознайомитись та вивчити позитивні ініціативи. Проте Луцьк став першим містом, із ким організація підписала меморандум, та взаємодія буде відбуватися не на рівні консультування, а – спільного поступового впровадження кількох програмних напрямків.«Ми домовилися співпрацювати в трьох напрямках. Перший – посилення спроможності громадських ініціатив у Луцьку через впровадження досвіду соціального підприємництва, громадського ресторану. Другий – спільні подієві програми. І третій – грантова програма з підтримки громадського сектору.Нам цінно ділитися досвідом, адже ми говоримо, що робимо зміни в Івано-Франківську та поза його межами, і нам важливо, щоб наші сильні проєкти переймали інші міста. Особливо в час війни, коли йдеться про відновлення та відбудову України», – розповіла, керівниця «Теплого міста».«У нас є багато ідей, як розвивати Луцьк, і ми заручилися підтримкою та допомогою «Теплого міста». Це організація, яка вже не один рік розвиває Івано-Франківськ, допомагає місцевим мешканцям перетворювати їхнє місто на місто мрії.Ми використаємо досвід людей, які вже пройшли 10-річний шлях, і також будемо перетворювати наше місто Луцьк на місто мрій», – прокоментував майбутню співпрацю, керівник ГО «Алгоритм Дій».– інноваційна платформа для створення можливостей і суспільних трансформацій. Протягом 9 років діяльності підтримали 250 соціальних проєктів та реалізували 400 ініціатив.Серед наймасштабніших проєктів:– інноваційна платформа на базі старого заводу, що працює на перетині чотирьох напрямків розвитку регіону: нової економіки та урбаністики, сучасного мистецтва та освіти.– перший в Україні громадський ресторан, 80% чистого прибутку якого направляється винятково на реалізацію проєктів розвитку міста.– урбаністична лабораторія.– аудіовізуальний продакшн.– сучасне медіа.– координаційний Центр підтримки військових Прикарпаття.– сьогодні на базі платформи також розвивається програма з промоції читання. «Алгоритм Дій» – громадська організація, яка об’єднує бізнес, технологічну і креативну спільноту Луцька. У 2022 році ГО заснували луцькі підприємці, які об’єднали свої зусилля для покращення міста.Наразі реалізують декілька проєктів:Це національний проєкт із розвитку підприємництва та експорту, ініційований Міністерством цифрової трансформації у 2020 році.– проєкт тимчасового житла для внутрішньо переміщених українців, який реалізується в с. Жидичин Луцької громади.– комплексне урбаністичне дослідження та розробка майстер-плану для центральної частини Луцька. Мета проєкту – підвищити якість життя та привабливість центральної частини Луцька, забезпечити сталий розвиток, підвищити різноманіття, економічну активність та відкритість міста.– тимчасовий культурний простір від don’t Take Fake, який перебував в центрі Луцька з 13 липня до 13 серпня 2023 року. Луцьк став третім містом після Києва та Дніпра, куди привезли арт-простір, і зібрав рекордну кількість відвідувачів – 7000 людей., що стане магнітом для молоді, переосмисленням локації поруч із найбільшою пішохідною артерією Луцька та яскравим об’єктом для промоції міста.

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