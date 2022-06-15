Литва тимчасово закриє два пункти перетину кордону з Білоруссю

Литва тимчасово закриє два пункти перетину кордону з Білоруссю
Уряд Литви вирішив з 18 серпня тимчасово закрити два пункти перетину кордону з Білоруссю.

Про це пише "Європейська правда".

У середу, 16 серпня, уряд на засіданні ухвалив рішення тимчасово закрити пункти пропуску біля селищ Шумскас і Тверечюс з 18 серпня.

Зараз через ці пункти їде переважно легковий транспорт та порожній вантажний транспорт.

Раніше керівник департаменту митниці Даріус Жвіронас заявив, що закриття цих пунктів не вплине на рух товарів через кордон з Білоруссю.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше допускав, що Литва та її сусіди можуть закрити кордон з Білоруссю, якщо безпекова ситуація стане надто напруженою.

Водночас прем’єрка Інгріда Шимоніте зазначила, що закриття більш ніж двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю без координації із сусідами може мати негативні наслідки для них, тож якщо таке рішення розглядатимуть, важливо діяти узгоджено.

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Теги: Росія, Україна, війна, Литва
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