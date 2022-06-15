Литва тимчасово закриє два пункти перетину кордону з Білоруссю





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У середу, 16 серпня, уряд на засіданні ухвалив рішення тимчасово закрити пункти пропуску біля селищ Шумскас і Тверечюс з 18 серпня.



Зараз через ці пункти їде переважно легковий транспорт та порожній вантажний транспорт.



Раніше керівник департаменту митниці Даріус Жвіронас заявив, що закриття цих пунктів не вплине на рух товарів через кордон з Білоруссю.



Президент Литви Гітанас Науседа раніше допускав, що Литва та її сусіди можуть закрити кордон з Білоруссю, якщо безпекова ситуація стане надто напруженою.



Водночас прем’єрка Інгріда Шимоніте зазначила, що закриття більш ніж двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю без координації із сусідами може мати негативні наслідки для них, тож якщо таке рішення розглядатимуть, важливо діяти узгоджено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд Литви вирішив з 18 серпня тимчасово закрити два пункти перетину кордону з Білоруссю.Про це пише "Європейська правда" У середу, 16 серпня, уряд на засіданні ухвалив рішення тимчасово закрити пункти пропуску біля селищ Шумскас і Тверечюс з 18 серпня.Зараз через ці пункти їде переважно легковий транспорт та порожній вантажний транспорт.Раніше керівник департаменту митницізаявив, що закриття цих пунктів не вплине на рух товарів через кордон з Білоруссю.Президент Литвираніше допускав, що Литва та її сусіди можуть закрити кордон з Білоруссю, якщо безпекова ситуація стане надто напруженою.Водночас прем’єрказазначила, що закриття більш ніж двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю без координації із сусідами може мати негативні наслідки для них, тож якщо таке рішення розглядатимуть, важливо діяти узгоджено.

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