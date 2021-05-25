БК «Старий Луцьк-Університет» підписав бігмена зі США. ФОТО
Сьогодні, 20:53
Американський бігмен Стейсі Томас гратиме за БК «Старий Луцьк-Університет».
Про це повідомили у клубі.
До цього американець грав на студентському рівні. Зокрема, виступав за команду Університету Луізіани. В минулому сезоні Томас набирав у середньому 7,2 очок, 3,6 підбирання та 0,9 передачі.
Наш новачок може закривати позиції 4-5 номерів. Це його перший професійний контракт.
До цього наш клуб анонсував те, що в ростері команди Суперліги в цьому сезоні будуть Володимир Коцько, Григорій Алтухов та Кирило Панфілов.
Незабаром у клубі обіцяють новини про інших гравців та новачків команди.
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Про це повідомили у клубі.
До цього американець грав на студентському рівні. Зокрема, виступав за команду Університету Луізіани. В минулому сезоні Томас набирав у середньому 7,2 очок, 3,6 підбирання та 0,9 передачі.
Наш новачок може закривати позиції 4-5 номерів. Це його перший професійний контракт.
До цього наш клуб анонсував те, що в ростері команди Суперліги в цьому сезоні будуть Володимир Коцько, Григорій Алтухов та Кирило Панфілов.
Незабаром у клубі обіцяють новини про інших гравців та новачків команди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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