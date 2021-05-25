БК «Старий Луцьк-Університет» підписав бігмена зі США. ФОТО

Американський бігменгратиме за БК «Старий Луцьк-Університет».Про це повідомили у клубі.До цього американець грав на студентському рівні. Зокрема, виступав за команду Університету Луізіани. В минулому сезоні Томас набирав у середньому 7,2 очок, 3,6 підбирання та 0,9 передачі.Наш новачок може закривати позиції 4-5 номерів. Це його перший професійний контракт.До цього наш клуб анонсував те, що в ростері команди Суперліги в цьому сезоні будутьтаНезабаром у клубі обіцяють новини про інших гравців та новачків команди.