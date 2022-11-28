На Волині нетверезий водій ледь не збив поліцейських. ВІДЕО

На Волині нетверезий водій ледь не збив поліцейських. ВІДЕО
На Волині нетверезий водій не зупинився на вимогу патрульних та ледве не збив їх.

Сталося це 16 серпня, після опівночі, - повідомили на сторінці Патрульної поліції Волинської області.

Ковельські патрульні, які несли службу на стаціонарному посту, помітили автомобіль, що рухався у комендантську годину. Інспектори прийняли рішення зупинити цей транспортний засіб.

Коли один з поліцейських подав водію знак про зупинку, останній не відреагував та продовжив рух. Ба більше, коли керманич проїжджав повз патрульних — ледве не здійснив на них наїзд. Інспектори почали переслідування, і за кілька кілометрів вони зупинили авто шляхом блокування.

Охоронці порядку почали спілкуватися з 28-річним керманичем і стало зрозуміло, що він — нетверезий. Чоловік пройшов огляд на стан сп'яніння, і Drager показав результат 2,62 проміле.

Крім того, громадянин не був пристебнутий ременем безпеки та не зміг пред'явити інспекторам водійське посвідчення.

На нього поліцейські склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) і ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимог про зупинку) КУпАП. А також на водія винесли об'єднану постанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки) та ч, 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має документів на право керування) КУпАП.


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Теги: Волинь, Ковель, поліція
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