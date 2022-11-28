На Волині нетверезий водій ледь не збив поліцейських. ВІДЕО

На Волині нетверезий водій не зупинився на вимогу патрульних та ледве не збив їх.Сталося це 16 серпня, після опівночі, - повідомили на сторінці Патрульної поліції Волинської області.Ковельські патрульні, які несли службу на стаціонарному посту, помітили автомобіль, що рухався у комендантську годину. Інспектори прийняли рішення зупинити цей транспортний засіб.Коли один з поліцейських подав водію знак про зупинку, останній не відреагував та продовжив рух. Ба більше, коли керманич проїжджав повз патрульних — ледве не здійснив на них наїзд. Інспектори почали переслідування, і за кілька кілометрів вони зупинили авто шляхом блокування.Охоронці порядку почали спілкуватися з 28-річним керманичем і стало зрозуміло, що він — нетверезий. Чоловік пройшов огляд на стан сп'яніння, і Drager показав результат 2,62 проміле.Крім того, громадянин не був пристебнутий ременем безпеки та не зміг пред'явити інспекторам водійське посвідчення.На нього поліцейські склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) і ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимог про зупинку) КУпАП. А також на водія винесли об'єднану постанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки) та ч, 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має документів на право керування) КУпАП.