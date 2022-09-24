Попрощалися із двома загиблими внаслідок ракетного удару по підприємству Луцька. ВІДЕО

На Волині попрощалися з двома із трьох працівників, які 15 серпня загинули внаслідок ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку.В обласному центрі прощалися із Дмитром Сорочуком, в Ківерцях — із Анатолієм Кушніруком. Труни обох загиблих працівників були зачиненими, - повідомляє. На підприємстві працював декілька років, нещодавно чоловік одружився. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці.Попрощатися з загиблим внаслідок ракетної атаки працівником прийшли його колеги, рідні та друзі."Хорошою, доброю людиною був! Чуйним товаришем", — сказав один з колег Дмитра55-річногопоховали у селі Омельне. У Ківерцівській громаді оголосили дні жалоби."Завжди підійде поздороватися. Розкаже, розпитає... Дуже хороша комунікація із ним була. Шкода їх всіх", — розповів директор з виробництва підприємства, куди влучили ракети,Третього загиблого працівника — 52-річного Віктора Вербицького ховатимуть завтра, 17 серпня.Зранку, 15 серпня,Як згодом повідомили в обласній військовій адміністрації, дві російські ракети влучили в одне з промислових підприємств міста.Після огляду одного із травмованих відпустили на амбулаторне лікування.Під час ліквідації наслідків ракетного удару по промисловому підприємству. Чоловіка дістали з-під уламків і передали медикам.За фактом ракетного удару по підприємству у Луцьку слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни.