Попрощалися із двома загиблими внаслідок ракетного удару по підприємству Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 22:46
На Волині попрощалися з двома із трьох працівників, які 15 серпня загинули внаслідок ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку.
В обласному центрі прощалися із Дмитром Сорочуком, в Ківерцях — із Анатолієм Кушніруком. Труни обох загиблих працівників були зачиненими, - повідомляє Суспільне.
Дмитру Сорочуку було 27 років. На підприємстві працював декілька років, нещодавно чоловік одружився. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці.
Попрощатися з загиблим внаслідок ракетної атаки працівником прийшли його колеги, рідні та друзі.
"Хорошою, доброю людиною був! Чуйним товаришем", — сказав один з колег Дмитра Тарас Литвин.
55-річного Анатолія Кушнірука поховали у селі Омельне. У Ківерцівській громаді оголосили дні жалоби.
"Завжди підійде поздороватися. Розкаже, розпитає... Дуже хороша комунікація із ним була. Шкода їх всіх", — розповів директор з виробництва підприємства, куди влучили ракети, Сергій Пилипчук.
Третього загиблого працівника — 52-річного Віктора Вербицького ховатимуть завтра, 17 серпня.
Зранку, 15 серпня, в одному з мікрорайонів Луцька пролунали два вибухи. Як згодом повідомили в обласній військовій адміністрації, дві російські ракети влучили в одне з промислових підприємств міста.
Внаслідок ракетного удару загинули троє працівників підприємства. Ще чотирьох доставили у лікарню. Після огляду одного із травмованих відпустили на амбулаторне лікування.
Під час ліквідації наслідків ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку працівники ДСНС врятували одного із працівників. Чоловіка дістали з-під уламків і передали медикам.
За фактом ракетного удару по підприємству у Луцьку слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни.
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В обласному центрі прощалися із Дмитром Сорочуком, в Ківерцях — із Анатолієм Кушніруком. Труни обох загиблих працівників були зачиненими, - повідомляє Суспільне.
Дмитру Сорочуку було 27 років. На підприємстві працював декілька років, нещодавно чоловік одружився. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці.
Попрощатися з загиблим внаслідок ракетної атаки працівником прийшли його колеги, рідні та друзі.
"Хорошою, доброю людиною був! Чуйним товаришем", — сказав один з колег Дмитра Тарас Литвин.
55-річного Анатолія Кушнірука поховали у селі Омельне. У Ківерцівській громаді оголосили дні жалоби.
"Завжди підійде поздороватися. Розкаже, розпитає... Дуже хороша комунікація із ним була. Шкода їх всіх", — розповів директор з виробництва підприємства, куди влучили ракети, Сергій Пилипчук.
Третього загиблого працівника — 52-річного Віктора Вербицького ховатимуть завтра, 17 серпня.
Зранку, 15 серпня, в одному з мікрорайонів Луцька пролунали два вибухи. Як згодом повідомили в обласній військовій адміністрації, дві російські ракети влучили в одне з промислових підприємств міста.
Внаслідок ракетного удару загинули троє працівників підприємства. Ще чотирьох доставили у лікарню. Після огляду одного із травмованих відпустили на амбулаторне лікування.
Під час ліквідації наслідків ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку працівники ДСНС врятували одного із працівників. Чоловіка дістали з-під уламків і передали медикам.
За фактом ракетного удару по підприємству у Луцьку слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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