росіяни назвали завод SKF у Луцьку «військовим об'єктом»





Про це повідомляє



Посольство нагадало про заяву Міністерства оборони РФ про ураження "ключових підприємств військової промисловості київського режиму".



Посольство обіцяє, що "дістанеться не тільки поставленій бандерівцям шведській техніці, а й підприємствам військово-промислового комплексу, які працюють на них".



Насправді ж завод "СКФ Україна" випускає роликові та голчасті підшипники, а також колісні вузли для великовантажних/комерційних автомобілів. Чисельність працівників підприємства станом на початок 2022 року становила близько 1100 осіб.



Нагадаємо, вчора, 15 серпня, російські ракети влучили в шведський завод SKF в Луцьку, де загинуло троє людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У російському посольстві у Швеції завод шведської компанії SKF називають "військовим об’єктом" та виправдовують цим завданий по ньому удар.Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву посольства.Посольство нагадало про заяву Міністерства оборони РФ про ураження "ключових підприємств військової промисловості київського режиму".Посольство обіцяє, що "дістанеться не тільки поставленій бандерівцям шведській техніці, а й підприємствам військово-промислового комплексу, які працюють на них".Насправді ж завод "СКФ Україна" випускає роликові та голчасті підшипники, а також колісні вузли для великовантажних/комерційних автомобілів. Чисельність працівників підприємства станом на початок 2022 року становила близько 1100 осіб.Нагадаємо, вчора, 15 серпня,, де

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