Смертельна аварія на Волині: скутеристку затиснуло під молоковозом. ФОТО
Сьогодні, 21:48
На Волині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю молоковоза.
Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.
16 серпня о 15:20 до служби 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилася в селищі міського типу Любешів.
Через зіткнення молоковоза зі скутером, водійку скутера затиснуло під передніми колесами вантажівки.
Рятувальники 12 державно-пожежно рятувальної частини за допомогою спеціального обладнання дістали людину та передали медикам, однак порятувати водія-жінку не було можливості.
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Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.
16 серпня о 15:20 до служби 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилася в селищі міського типу Любешів.
Через зіткнення молоковоза зі скутером, водійку скутера затиснуло під передніми колесами вантажівки.
Рятувальники 12 державно-пожежно рятувальної частини за допомогою спеціального обладнання дістали людину та передали медикам, однак порятувати водія-жінку не було можливості.
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