Смертельна аварія на Волині: скутеристку затиснуло під молоковозом. ФОТО

Смертельна аварія на Волині: скутеристку затиснуло під молоковозом. ФОТО
На Волині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю молоковоза.

Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.

16 серпня о 15:20 до служби 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилася в селищі міського типу Любешів.

Через зіткнення молоковоза зі скутером, водійку скутера затиснуло під передніми колесами вантажівки.

Рятувальники 12 державно-пожежно рятувальної частини за допомогою спеціального обладнання дістали людину та передали медикам, однак порятувати водія-жінку не було можливості.

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Теги: смерть, Любешів, Волинь
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