Смертельна аварія на Волині: скутеристку затиснуло під молоковозом. ФОТО





Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.



16 серпня о 15:20 до служби 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилася в селищі міського типу Любешів.



Через зіткнення молоковоза зі скутером, водійку скутера затиснуло під передніми колесами вантажівки.



Рятувальники 12 державно-пожежно рятувальної частини за допомогою спеціального обладнання дістали людину та передали медикам, однак порятувати водія-жінку не було можливості.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю молоковоза.Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.16 серпня о 15:20 до служби 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилася в селищі міського типу Любешів.Через зіткнення молоковоза зі скутером, водійку скутера затиснуло під передніми колесами вантажівки.Рятувальники 12 державно-пожежно рятувальної частини за допомогою спеціального обладнання дістали людину та передали медикам, однак порятувати водія-жінку не було можливості.

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