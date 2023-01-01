Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 серпня

У четвер, 17 серпня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°.За даними Sinoptik, у Луцьку на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.17 серпня відзначається день пам'яті святої преподобної Євдокії (Явдохи). Дощі у цей час ідуть серед білого дня, без блискавок і грому. По цьому дню судили про майбутній листопад: "Яка Явдоха – такий листопад". Якщо день погожий, ясний, то і листопад буде погожим, а якщо похмуро і дощ іде – бути йому сірим і туманним.