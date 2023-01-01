Сили оборони знищили за минулу добу ще 650 окупантів

Сили оборони знищили за минулу добу ще 650 окупантів
За минулу добу Сили оборони знищили ще 650 загарбників, 11 танків та 10 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.23 орієнтовно склали:

• особового складу ‒ близько 255570 (+650) осіб,
• танків ‒ 4324 (+11) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8380 (+10) од,
• артилерійських систем – 5152 (+24) од,
• РСЗВ – 714 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 485 (+3) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 314 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4248 (+6) од,
• крилатих ракет ‒ 1404 (+17) од,
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7614 (+30) од,
• спеціальної техніки ‒ 773 (+4).

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Теги: втрати ворога, війна, окупанти
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