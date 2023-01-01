Сили оборони знищили за минулу добу ще 650 окупантів
Сьогодні, 09:24
За минулу добу Сили оборони знищили ще 650 загарбників, 11 танків та 10 бойових броньованих машин.
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 255570 (+650) осіб,
• танків ‒ 4324 (+11) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8380 (+10) од,
• артилерійських систем – 5152 (+24) од,
• РСЗВ – 714 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 485 (+3) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 314 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4248 (+6) од,
• крилатих ракет ‒ 1404 (+17) од,
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7614 (+30) од,
• спеціальної техніки ‒ 773 (+4).
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Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 255570 (+650) осіб,
• танків ‒ 4324 (+11) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8380 (+10) од,
• артилерійських систем – 5152 (+24) од,
• РСЗВ – 714 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 485 (+3) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 314 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4248 (+6) од,
• крилатих ракет ‒ 1404 (+17) од,
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7614 (+30) од,
• спеціальної техніки ‒ 773 (+4).
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