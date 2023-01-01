Сили оборони знищили за минулу добу ще 650 окупантів





Про це повідомляє Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.23 орієнтовно склали:



• особового складу ‒ близько 255570 (+650) осіб,

• танків ‒ 4324 (+11) од,

• бойових броньованих машин ‒ 8380 (+10) од,

• артилерійських систем – 5152 (+24) од,

• РСЗВ – 714 (+0) од,

• засобів ППО ‒ 485 (+3) од,

• літаків – 315 (+0) од,

• гелікоптерів – 314 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4248 (+6) од,

• крилатих ракет ‒ 1404 (+17) од,

• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 7614 (+30) од,

• спеціальної техніки ‒ 773 (+4).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони знищили ще 650 загарбників, 11 танків та 10 бойових броньованих машин.Про це повідомляє Генштаб.• особового складу ‒ близько 255570 (+650) осіб,• танків ‒ 4324 (+11) од,• бойових броньованих машин ‒ 8380 (+10) од,• артилерійських систем – 5152 (+24) од,• РСЗВ – 714 (+0) од,• засобів ППО ‒ 485 (+3) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 314 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4248 (+6) од,• крилатих ракет ‒ 1404 (+17) од,• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 7614 (+30) од,• спеціальної техніки ‒ 773 (+4).

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