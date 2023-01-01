Начальником відділу комунального майна Луцькради став ветеран війни і доброволець

Євгена Лущакевича.



Про це Ігор Поліщук



Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Євген Лущакевич пішов служити добровольцем. Служив у 14 ОМБр.



10 жовтня минулого року на межі Харківської та Луганської областей у важких боях внаслідок розриву танкового снаряду втратив ногу, але вижив.



«Євген кваліфікований юрист з багаторічним стажем, а тому немає сумнівів, що він впорається з цією складною справою і підніме її на новий рівень», – написав Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міський голова призначив на посаду начальника відділу комунального майна Луцької міської ради ветерана війни, добровольцяПро це Ігор Поліщук повідомив вранці 16 серпня.Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Євген Лущакевич пішов служити добровольцем. Служив у 14 ОМБр.10 жовтня минулого року на межі Харківської та Луганської областей у важких боях внаслідок розриву танкового снаряду втратив ногу, але вижив.«Євген кваліфікований юрист з багаторічним стажем, а тому немає сумнівів, що він впорається з цією складною справою і підніме її на новий рівень», – написав Поліщук.

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