Уряд скоротив список продуктів, на які контролюватиме ціни





Кабінет Міністрів вніс зміни до розпорядження Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків, ухваленого в січні 2022 року. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок, 16 серпня. Про це повідомляє Тараса Мельничука.



Згідно з розпорядженням уряду №711-р, Державна служба статистики проводитиме моніторинг споживчих цін на соціально значущі товари не щодня, а щотижня.



Крім того, скасовано норму про те, що Державна служба з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щотижня проводить аналіз задекларованих роздрібних цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення.



Контроль за цінами на соціально значущі товари в Україні відновили навесні 2020 року після введення карантину через спалах гостро-респіраторної інфекції COVID-19. Ці заходи посилили на початку 2022 року.



Інфляція в Україні підвищилася 2022 року через війну до 26,6%. Проте з 2023 року інфляція знижується. У липні вона становила лиш 11,3%. До кінця року вона буде нижчою за 10%.



У липні Кабінет Міністрів продовжив державне регулювання цін на окремі види продовольчих товарів, однак скоротив список. Згідно з постановою №650 Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану встановлено граничний рівень торговельної надбавки (націнки) на рівні 10% на:



борошно пшеничне вищого ґатунку,

молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці),

хліб житньо-пшеничний,

курячі яйця категорії С1,

птиця (тушки курячі, чверті тушки курячі),

батон,

олію соняшникову рафіновану.

Разом з тим, з переліку виключено:



цукор-пісок,

макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна вищого сорту борошна),

масло вершкове жирністю 72,5%.

Нагадаємо, за підсумками липня в Україні зафіксовано дефляцію – споживчі ціни знизились на 0,6% після зростання на 0,8% у червні, 0,5% у травні та 0,2% у квітні.



Крім того, Національний банк України переглянув у бік покращення прогнози щодо інфляції і рівня ВВП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд у липні продовжив державне регулювання цін на окремі види продовольчих товарів, проте скоротив цей список.Кабінет Міністрів вніс зміни до розпорядження Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків, ухваленого в січні 2022 року. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок, 16 серпня. Про це повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на представника Кабміну у Верховній РадіЗгідно з розпорядженням уряду №711-р, Державна служба статистики проводитиме моніторинг споживчих цін на соціально значущі товари не щодня, а щотижня.Крім того, скасовано норму про те, що Державна служба з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щотижня проводить аналіз задекларованих роздрібних цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення.Контроль за цінами на соціально значущі товари в Україні відновили навесні 2020 року після введення карантину через спалах гостро-респіраторної інфекції COVID-19. Ці заходи посилили на початку 2022 року.Інфляція в Україні підвищилася 2022 року через війну до 26,6%. Проте з 2023 року інфляція знижується. У липні вона становила лиш 11,3%. До кінця року вона буде нижчою за 10%.У липні Кабінет Міністрів продовжив державне регулювання цін на окремі види продовольчих товарів, однак скоротив список. Згідно з постановою №650 Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану встановлено граничний рівень торговельної надбавки (націнки) на рівні 10% на:борошно пшеничне вищого ґатунку,молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці),хліб житньо-пшеничний,курячі яйця категорії С1,птиця (тушки курячі, чверті тушки курячі),батон,олію соняшникову рафіновану.Разом з тим, з переліку виключено:цукор-пісок,макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна вищого сорту борошна),масло вершкове жирністю 72,5%.Нагадаємо, за підсумками липня в Україні зафіксовано дефляцію – споживчі ціни знизились на 0,6% після зростання на 0,8% у червні, 0,5% у травні та 0,2% у квітні.Крім того, Національний банк України переглянув у бік покращення прогнози щодо інфляції і рівня ВВП.

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