Україна не отримає винищувачі F-16 цієї осені та зими





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"Вже очевидно, що ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими", - наголосив Ігнат.



За його словами, на літак були великі надії, оскільки він міг стати частиною протиповітряної оборони та допомогти захиститися від ракетного тероризму Росії.



"Але, як там не було, питання зрушило з місця. Ми розуміємо, що наші льотчики найближчим часом навчатимуться. Але водночас посилення нашого ППО потрібно проводити", - додав речник Повітряних сил.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна не зможе отримати від союзників винищувачі F-16 найближчої осені чи зими. Тому зараз необхідно посилити протиповітряну оборону.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната."Вже очевидно, що ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими", - наголосив Ігнат.За його словами, на літак були великі надії, оскільки він міг стати частиною протиповітряної оборони та допомогти захиститися від ракетного тероризму Росії."Але, як там не було, питання зрушило з місця. Ми розуміємо, що наші льотчики найближчим часом навчатимуться. Але водночас посилення нашого ППО потрібно проводити", - додав речник Повітряних сил.

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