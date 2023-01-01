У лікарні від важкої хвороби помер військовослужбовець з Волині Павло Михальчук
Сьогодні, 21:35
У лікарні від важкої хвороби помер військовослужбовець з Волині Павло Михальчук.
Про це повідомили у Городищенській громаді.
"Завтра, 18 серпня, відбудеться прощання із учасником АТО і військовослужбовцем, який боронив наш спокій і під час повномасштабної війни - Павлом Михальчуком, жителем с.Угринів, який торік був комісований і вчора ввечері помер в одному з медзакладів району від важкої недуги.
Просимо віддати шану та долучитись до чину похорону, що відбудеться завтра о 12:00 у с.Угринів", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Городищенській громаді.
"Завтра, 18 серпня, відбудеться прощання із учасником АТО і військовослужбовцем, який боронив наш спокій і під час повномасштабної війни - Павлом Михальчуком, жителем с.Угринів, який торік був комісований і вчора ввечері помер в одному з медзакладів району від важкої недуги.
Просимо віддати шану та долучитись до чину похорону, що відбудеться завтра о 12:00 у с.Угринів", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
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