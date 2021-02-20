Прикордонника з Волині судили за отримання «подарунків»





Про це пише



Суд закрив справу через те, що завершились строки притягнення до відповідальності.



Як йдеться у Сергія С. За версією слідства, 30 січня минулого року службовець в пункті пропуску «Устилуг» під час перевірки дотримання вимог законодавства з прикордонних питань отримав 700 грн від чоловіка, що прямував з Польщі в Україну.



Судячи з матеріалів справи, другий такий випадок слідство задокументувало 11 лютого – тоді службовець отримав 600 грн, який в'їжджав в Україну. Чи вимагав він грошей, у матеріалах справи інформації немає.



Водій, який давав гроші, розповів, що працівники митного поста «Устилуг» штучно створювали перепони водіям, довго перевіряючи вантаж, а на запитання, у чому проблема, йому згодом начебто повідомили, що за безперешкодний пропуск треба платити від тисячі до 2 тис. грн, залежно від кількості багажу чи людей у салоні авто.



Щодо цих випадків слідство відкрило кримінальне провадження за статтею про вимагання неправомірної вигоди, проте на початку цього року його закрили «у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення».



У діях інспектора побачили лише ознаки корупційного адмінправопорушення за ч.1 ст. 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо отримання подарунків). 600 та 700 грн, які отримав прикордонник, кваліфікували не як неправомірну вигоду, а як «подарунки», які «були надані як вдячність за безперешкодний в'їзд на територію країни».



Обвинувачений свою провину не визнав. Заявив, що якщо було закрите кримінальне провадження, то і адмінсправа підлягає закриттю. Також він зауважив, що вже закінчились строки давності притягнення до відповідальності.



Суддя Тетяна Пустовойт дійшла до висновку, що винуватість Сергія С. підтверджується. Однак вона постановила закрити провадження через аргумент, який наводив обвинувачений – закінчення строків давності.



Додамо, що чоловікові загрожувало від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн штрафу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили прикордонника за підозрою у отриманні грошей від водія. За версією слідства, службовець отримав від чоловіка, що їхав з Польщі в Україну, 600 та 700 грн, які правоохоронці кваліфікували як «подарунки».Про це пише Zaxid.net Суд закрив справу через те, що завершились строки притягнення до відповідальності.Як йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду, судили інспектора прикордонного контролюЗа версією слідства, 30 січня минулого року службовець в пункті пропуску «Устилуг» під час перевірки дотримання вимог законодавства з прикордонних питань отримав 700 грн від чоловіка, що прямував з Польщі в Україну.Судячи з матеріалів справи, другий такий випадок слідство задокументувало 11 лютого – тоді службовець отримав 600 грн, який в'їжджав в Україну. Чи вимагав він грошей, у матеріалах справи інформації немає.Водій, який давав гроші, розповів, що працівники митного поста «Устилуг» штучно створювали перепони водіям, довго перевіряючи вантаж, а на запитання, у чому проблема, йому згодом начебто повідомили, що за безперешкодний пропуск треба платити від тисячі до 2 тис. грн, залежно від кількості багажу чи людей у салоні авто.Щодо цих випадків слідство відкрило кримінальне провадження за статтею про вимагання неправомірної вигоди, проте на початку цього року його закрили «у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення».У діях інспектора побачили лише ознаки корупційного адмінправопорушення за ч.1 ст. 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо отримання подарунків). 600 та 700 грн, які отримав прикордонник, кваліфікували не як неправомірну вигоду, а як «подарунки», які «були надані як вдячність за безперешкодний в'їзд на територію країни».Обвинувачений свою провину не визнав. Заявив, що якщо було закрите кримінальне провадження, то і адмінсправа підлягає закриттю. Також він зауважив, що вже закінчились строки давності притягнення до відповідальності.Суддядійшла до висновку, що винуватість Сергія С. підтверджується. Однак вона постановила закрити провадження через аргумент, який наводив обвинувачений – закінчення строків давності.Додамо, що чоловікові загрожувало від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн штрафу.

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