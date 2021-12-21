На Волинь завезли 7,5 тисяч антиген-тестів для визначення COVID-19

На Волинь завезли 7,5 тисяч антиген-тестів для визначення COVID-19
На Волинь доставили 7,5 тисяч антиген-тестів для визначення COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За інформацією МОЗ, всього в Україну доставлено 258 425 швидких діагностичних тестів для виявлення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, і вже розподілено у кожну область. Так, Волинь отримала 7,5 тисячі антиген-тестів.

Рівень чутливості таких тестів становить близько 96 %, для їх застосування не потрібні лабораторні умови. Тести закуплені у межах спільного проєкту МОЗ України та Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» у співпраці зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Антиген-тест дає можливість у разі підозри на COVID-19 упродовж кількох хвилин визначити наявність вірусних білків і таким чином виявити інфікування в найактивнішій фазі перебігу захворювання, щоб запобігти подальшому розповсюдженню вірусу.

«Забезпечення медзакладів антиген-тестами для діагностики – один із обов’язкових заходів в рамках підготовки до епідсезону. Ми також продовжуємо секвенування вірусу, яке дозволяє відстежувати наявні штами та характер мутацій, щоб вживати оперативних заходів в разі збільшення випадків COVID-19 восени та взимку. Людям, які пропустили щеплення зараз, варто поновити захист. Рекомендований курс – це 4 щеплення, вакцина залишається безоплатною та є у всіх регіонах країни», – зазначив заступник міністра, головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Вакцинація залишається рекомендованою, особливо людям, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання, старшим за 60 років, які перебувають у групі ризику важкого перебігу захворювання. Транспортування та зберігання вакцин за умов дотримання холодового ланцюга на рівні областей забезпечують центри контролю та профілактики хвороб. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або у пункті щеплення.

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Теги: COVID-19, Волинь
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