На Волині примудрилися віддати у комунальну власність прикордонну смугу

На Волині примудрилися віддати у комунальну власність прикордонну смугу
Спецпрокурори на Волині повернули у власність держави землі прикордонної смуги вартістю майже 330 мільйонів гривень.

Про це у фейсбуці повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Спецпрокуратура домоглася у суді скасування за міською радою державної реєстрації права комунальної власності на понад 16 га земель, розташованих в межах прикордонної смуги у Володимирському районі на Волині. Орієнтована вартість яких сягає майже 330 мільйонів гривень.

Прокурори встановили, що попри те, що вказана ділянка належить до земель оборони, може перебувати лише у державній власності, не підлягає передачі до комунальної чи приватної власності та щодо якої встановлений спеціальний режим використання, Держгеокадастр все ж таки передав її у власність органу місцевого самоврядування.

Господарський суд Волинської області задоволив позовну заяву прокуратури, скасував держреєстрацію та визнав ці землі такими, що належать державі.

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Теги: суд, Волинь
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