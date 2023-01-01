На Волині примудрилися віддати у комунальну власність прикордонну смугу
Сьогодні, 16:33
Спецпрокурори на Волині повернули у власність держави землі прикордонної смуги вартістю майже 330 мільйонів гривень.
Про це у фейсбуці повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Спецпрокуратура домоглася у суді скасування за міською радою державної реєстрації права комунальної власності на понад 16 га земель, розташованих в межах прикордонної смуги у Володимирському районі на Волині. Орієнтована вартість яких сягає майже 330 мільйонів гривень.
Прокурори встановили, що попри те, що вказана ділянка належить до земель оборони, може перебувати лише у державній власності, не підлягає передачі до комунальної чи приватної власності та щодо якої встановлений спеціальний режим використання, Держгеокадастр все ж таки передав її у власність органу місцевого самоврядування.
Господарський суд Волинської області задоволив позовну заяву прокуратури, скасував держреєстрацію та визнав ці землі такими, що належать державі.
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Про це у фейсбуці повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Спецпрокуратура домоглася у суді скасування за міською радою державної реєстрації права комунальної власності на понад 16 га земель, розташованих в межах прикордонної смуги у Володимирському районі на Волині. Орієнтована вартість яких сягає майже 330 мільйонів гривень.
Прокурори встановили, що попри те, що вказана ділянка належить до земель оборони, може перебувати лише у державній власності, не підлягає передачі до комунальної чи приватної власності та щодо якої встановлений спеціальний режим використання, Держгеокадастр все ж таки передав її у власність органу місцевого самоврядування.
Господарський суд Волинської області задоволив позовну заяву прокуратури, скасував держреєстрацію та визнав ці землі такими, що належать державі.
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