На Волині примудрилися віддати у комунальну власність прикордонну смугу

Спецпрокурори на Волині повернули у власність державивартістю майже 330 мільйонів гривень.Про це у фейсбуці повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.Спецпрокуратура домоглася у суді скасування за міською радою державної реєстрації права комунальної власності на понад 16 га земель, розташованих в межах прикордонної смуги у Володимирському районі на Волині. Орієнтована вартість яких сягає майже 330 мільйонів гривень.Прокурори встановили, що попри те, що вказана ділянка належить до земель оборони, може перебувати лише у державній власності, не підлягає передачі до комунальної чи приватної власності та щодо якої встановлений спеціальний режим використання, Держгеокадастр все ж таки передав її у власність органу місцевого самоврядування.Господарський суд Волинської області задоволив позовну заяву прокуратури, скасував держреєстрацію та визнав ці землі такими, що належать державі.