До Луцька завітала перша леді Польщі

В обласному центрі Волині сьогодні, 24 листопада, перебуває перша леді Польщі.Про це у фейсбуці повідомив мер Луцька«Сьогодні в Луцьку зустрічали першу леді Польщі. Перший візит першої леді Польщі в наше місто за всі часи», - зазначив Поліщук.звернулося за коментарями щодо мети візиту до Луцька дружини президента Польщі до керівниці управління інформаційної роботи Луцької міськрадита речниці Волинської обласної військової адміністрації. І в муніципалітеті, і в ОВА зазначили, що наразі не володіють цією інформацією. Всі деталі щодо візиту Агати Корнгаузер-Дуди пообіцяли оприлюднити згодом.