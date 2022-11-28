До Луцька завітала перша леді Польщі
Сьогодні, 17:01
В обласному центрі Волині сьогодні, 24 листопада, перебуває перша леді Польщі.
Про це у фейсбуці повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
«Сьогодні в Луцьку зустрічали першу леді Польщі Агату Корнгаузер-Дуду. Перший візит першої леді Польщі в наше місто за всі часи», - зазначив Поліщук.
Інформаційне агентство ВолиньPost звернулося за коментарями щодо мети візиту до Луцька дружини президента Польщі до керівниці управління інформаційної роботи Луцької міськради Зої Балюк та речниці Волинської обласної військової адміністрації Каріни Мариневич. І в муніципалітеті, і в ОВА зазначили, що наразі не володіють цією інформацією. Всі деталі щодо візиту Агати Корнгаузер-Дуди пообіцяли оприлюднити згодом.
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Про це у фейсбуці повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
«Сьогодні в Луцьку зустрічали першу леді Польщі Агату Корнгаузер-Дуду. Перший візит першої леді Польщі в наше місто за всі часи», - зазначив Поліщук.
Інформаційне агентство ВолиньPost звернулося за коментарями щодо мети візиту до Луцька дружини президента Польщі до керівниці управління інформаційної роботи Луцької міськради Зої Балюк та речниці Волинської обласної військової адміністрації Каріни Мариневич. І в муніципалітеті, і в ОВА зазначили, що наразі не володіють цією інформацією. Всі деталі щодо візиту Агати Корнгаузер-Дуди пообіцяли оприлюднити згодом.
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