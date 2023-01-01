Волинські прикордонники затримали 40-річного чоловіка, який хотів незаконно дістатися до Польщі

Прикордонники Волинського загону затримали 40-річного чоловіка, який мав намір незаконно перетнути українсько-польський кордон.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Рух особи в бік держрубежу в ніч на 22 листопада зафіксувала тепловізійна камера системи віддаленого спостереження на ділянці відділу прикордонної служби «Морозовичі». Оператор повідомив про ймовірного порушника прикордонний наряд, який одразу вибув на вказаний напрямок.У результаті злагоджених пошукових дій, за кілька метрів від річки Західний Буг прикордонники виявили громадянина України. Як з’ясували охоронці кордону, чоловік родом з Донеччини, і оскільки не мав законних підстав для виїзду з країни, вирішив потрапити за кордон у незаконний спосіб.Затриманого прикордонники доправили до підрозділу та склали відносно нього адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».