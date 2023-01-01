Волинські прикордонники затримали 40-річного чоловіка, який хотів незаконно дістатися до Польщі
Сьогодні, 15:00
Прикордонники Волинського загону затримали 40-річного чоловіка, який мав намір незаконно перетнути українсько-польський кордон.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Рух особи в бік держрубежу в ніч на 22 листопада зафіксувала тепловізійна камера системи віддаленого спостереження на ділянці відділу прикордонної служби «Морозовичі». Оператор повідомив про ймовірного порушника прикордонний наряд, який одразу вибув на вказаний напрямок.
У результаті злагоджених пошукових дій, за кілька метрів від річки Західний Буг прикордонники виявили громадянина України. Як з’ясували охоронці кордону, чоловік родом з Донеччини, і оскільки не мав законних підстав для виїзду з країни, вирішив потрапити за кордон у незаконний спосіб.
Затриманого прикордонники доправили до підрозділу та склали відносно нього адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Рух особи в бік держрубежу в ніч на 22 листопада зафіксувала тепловізійна камера системи віддаленого спостереження на ділянці відділу прикордонної служби «Морозовичі». Оператор повідомив про ймовірного порушника прикордонний наряд, який одразу вибув на вказаний напрямок.
У результаті злагоджених пошукових дій, за кілька метрів від річки Західний Буг прикордонники виявили громадянина України. Як з’ясували охоронці кордону, чоловік родом з Донеччини, і оскільки не мав законних підстав для виїзду з країни, вирішив потрапити за кордон у незаконний спосіб.
Затриманого прикордонники доправили до підрозділу та склали відносно нього адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
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