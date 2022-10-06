На Волині зник безвісти 15-річний хлопець. ФОТО

На Волині зник безвісти 15-річний хлопець. ФОТО
На Волині поліція розшукує безвісті зниклого підлітка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого неповнолітнього Макарука Андрія Андрійовича, 26 липня 2008 року народження, жителя с. Полонка Луцького району.

Юнак сьогодні вранці о 07.00 годині вийшов з дому та направився на навчання в Луцьк. Однак до навчального закладу хлопець не прибув, де перебуває зараз невідомо.

Прикмети безвісти зниклого: на вигляд 15 років, зріст приблизно 170-175 см, спортивної тілобудови, волосся русе.

Був одягнений: у військову форму, берці чорного кольору, шапку та куртку зеленого кольору (піксель), сумка (під ноутбук) чорного кольору.
На Волині зник безвісти 15-річний хлопець. ФОТО

"Громадянам, яким що-небудь відомо про зниклого юнака, прохання зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.

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Теги: Луцький район, підліток, поліція
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