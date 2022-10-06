На Волині зник безвісти 15-річний хлопець. ФОТО
Сьогодні, 11:22
На Волині поліція розшукує безвісті зниклого підлітка.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого неповнолітнього Макарука Андрія Андрійовича, 26 липня 2008 року народження, жителя с. Полонка Луцького району.
Юнак сьогодні вранці о 07.00 годині вийшов з дому та направився на навчання в Луцьк. Однак до навчального закладу хлопець не прибув, де перебуває зараз невідомо.
Прикмети безвісти зниклого: на вигляд 15 років, зріст приблизно 170-175 см, спортивної тілобудови, волосся русе.
Був одягнений: у військову форму, берці чорного кольору, шапку та куртку зеленого кольору (піксель), сумка (під ноутбук) чорного кольору.
"Громадянам, яким що-небудь відомо про зниклого юнака, прохання зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого неповнолітнього Макарука Андрія Андрійовича, 26 липня 2008 року народження, жителя с. Полонка Луцького району.
Юнак сьогодні вранці о 07.00 годині вийшов з дому та направився на навчання в Луцьк. Однак до навчального закладу хлопець не прибув, де перебуває зараз невідомо.
Прикмети безвісти зниклого: на вигляд 15 років, зріст приблизно 170-175 см, спортивної тілобудови, волосся русе.
Був одягнений: у військову форму, берці чорного кольору, шапку та куртку зеленого кольору (піксель), сумка (під ноутбук) чорного кольору.
"Громадянам, яким що-небудь відомо про зниклого юнака, прохання зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.
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