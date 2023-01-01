Чи готові лучани до ймовірного блекауту

Декілька порад, як підготуватися до блекауту:

Купіть батарейки, свічки, сірники, ліхтарики тощо.

Жителі приватних будинків можуть купити дизельний або бензовий генератори. Якщо він у вас вже є ще з минулої зими, то перевірте його спрпавність.

Жителі квартир можуть придбати невелику портативну електростанцію.

Також не завадить купити спеціальні пристрої, що захищають гаджети від перепаду напруги. Це можуть бути різні стабілізатори або реле захисту.

Не забувайте тримати свій телефон завжди зарядженим, тому купіть якісний павербанк.

Також можете придбати портативну газову плиту або пальник, а також термоси для гарячих напоїв і супів.

Завчасно дізнайтесь адресу найближчого «Пункту незламності» на випадок, якщо ваші гаджети розрядяться, або зникне зв'язок.

Запасіться готівкою, адже за відсутності електроенергії банківські термінали та банкомати не працюватимуть.

Минулого року російська армія вдалась до терористичного акту цивільного населення - ударів по критичній інфраструктурі міст, зокрема, по електростанціях. Внаслідок влучань було введене погодинне відключення світла.опитало лучан, чи готові вони до ймовірних майбутніх відключень світла та як готуються.Пенсіонеркаговорить, що вірить у краще та сподівається, що відключень не буде. На питання про підготовку до відключень відповідає, що має генератор, який був придбаний ще минулого року.Музиканткаже, що ніяк не готується до них.«Мені потрібні лише батарейки для електрогітари та синтезатора» - відповідає хлопець.вважає, що відключення світла будуть. Має ліхтарик та свічки удома, а на роботі генератор.Студенткавважає, що острахи залишитись без світла є, але народ дуже вірить у наші служби та відключень світла не буде.«Звісно, що потрібно бути напоготові та мати повербанки, а за можливості генератори», - каже студентка.Лучанкане є впевненою щодо відключень електроенергії.«Але ми готові. Маємо акумулятори, павербанки», - каже жінка.Студентвідповідає, що впевнений: світло таки вимикатимуть.«Цього року я вже готовий: маю генератор, безперебійник та не хвилююсь щодо цього" - каже юнак.«Я підготувався до можливих відключень, вдома є павербанк, ліхтарик. А так більше нічого не потрібно», - каже пенсіонерІз спілкування з лучанами очевидно, що більшість з них готові до ймовірних відключень світла, але вірять у краще.Спілкувались з лучанами: