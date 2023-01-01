Чи готові лучани до ймовірного блекауту
Сьогодні, 14:02
Минулого року російська армія вдалась до терористичного акту цивільного населення - ударів по критичній інфраструктурі міст, зокрема, по електростанціях. Внаслідок влучань було введене погодинне відключення світла.
Інформаційне агентство ВолиньPost опитало лучан, чи готові вони до ймовірних майбутніх відключень світла та як готуються.
Пенсіонерка Людмила говорить, що вірить у краще та сподівається, що відключень не буде. На питання про підготовку до відключень відповідає, що має генератор, який був придбаний ще минулого року.
Музикант Артем каже, що ніяк не готується до них.
«Мені потрібні лише батарейки для електрогітари та синтезатора» - відповідає хлопець.
Дмитро вважає, що відключення світла будуть. Має ліхтарик та свічки удома, а на роботі генератор.
Студентка Зоряна вважає, що острахи залишитись без світла є, але народ дуже вірить у наші служби та відключень світла не буде.
«Звісно, що потрібно бути напоготові та мати повербанки, а за можливості генератори», - каже студентка.
Лучанка Наталія не є впевненою щодо відключень електроенергії.
«Але ми готові. Маємо акумулятори, павербанки», - каже жінка.
Студент Назар відповідає, що впевнений: світло таки вимикатимуть.
«Цього року я вже готовий: маю генератор, безперебійник та не хвилююсь щодо цього" - каже юнак.
«Я підготувався до можливих відключень, вдома є павербанк, ліхтарик. А так більше нічого не потрібно», - каже пенсіонер Микола.
Із спілкування з лучанами очевидно, що більшість з них готові до ймовірних відключень світла, але вірять у краще.
Купіть батарейки, свічки, сірники, ліхтарики тощо.
Жителі приватних будинків можуть купити дизельний або бензовий генератори. Якщо він у вас вже є ще з минулої зими, то перевірте його спрпавність.
Жителі квартир можуть придбати невелику портативну електростанцію.
Також не завадить купити спеціальні пристрої, що захищають гаджети від перепаду напруги. Це можуть бути різні стабілізатори або реле захисту.
Не забувайте тримати свій телефон завжди зарядженим, тому купіть якісний павербанк.
Також можете придбати портативну газову плиту або пальник, а також термоси для гарячих напоїв і супів.
Завчасно дізнайтесь адресу найближчого «Пункту незламності» на випадок, якщо ваші гаджети розрядяться, або зникне зв'язок.
Запасіться готівкою, адже за відсутності електроенергії банківські термінали та банкомати не працюватимуть.
Спілкувались з лучанами: Владислав Каленюк та Павло Коць
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Інформаційне агентство ВолиньPost опитало лучан, чи готові вони до ймовірних майбутніх відключень світла та як готуються.
Пенсіонерка Людмила говорить, що вірить у краще та сподівається, що відключень не буде. На питання про підготовку до відключень відповідає, що має генератор, який був придбаний ще минулого року.
Музикант Артем каже, що ніяк не готується до них.
«Мені потрібні лише батарейки для електрогітари та синтезатора» - відповідає хлопець.
Дмитро вважає, що відключення світла будуть. Має ліхтарик та свічки удома, а на роботі генератор.
Студентка Зоряна вважає, що острахи залишитись без світла є, але народ дуже вірить у наші служби та відключень світла не буде.
«Звісно, що потрібно бути напоготові та мати повербанки, а за можливості генератори», - каже студентка.
Лучанка Наталія не є впевненою щодо відключень електроенергії.
«Але ми готові. Маємо акумулятори, павербанки», - каже жінка.
Студент Назар відповідає, що впевнений: світло таки вимикатимуть.
«Цього року я вже готовий: маю генератор, безперебійник та не хвилююсь щодо цього" - каже юнак.
«Я підготувався до можливих відключень, вдома є павербанк, ліхтарик. А так більше нічого не потрібно», - каже пенсіонер Микола.
Із спілкування з лучанами очевидно, що більшість з них готові до ймовірних відключень світла, але вірять у краще.
Декілька порад, як підготуватися до блекауту:
Спілкувались з лучанами: Владислав Каленюк та Павло Коць
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