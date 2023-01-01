Чи готові лучани до ймовірного блекауту

Чи готові лучани до ймовірного блекауту
Минулого року російська армія вдалась до терористичного акту цивільного населення - ударів по критичній інфраструктурі міст, зокрема, по електростанціях. Внаслідок влучань було введене погодинне відключення світла.

Інформаційне агентство ВолиньPost опитало лучан, чи готові вони до ймовірних майбутніх відключень світла та як готуються.

Пенсіонерка Людмила говорить, що вірить у краще та сподівається, що відключень не буде. На питання про підготовку до відключень відповідає, що має генератор, який був придбаний ще минулого року.
Чи готові лучани до ймовірного блекауту

Музикант Артем каже, що ніяк не готується до них.
«Мені потрібні лише батарейки для електрогітари та синтезатора» - відповідає хлопець.
Чи готові лучани до ймовірного блекауту


Дмитро вважає, що відключення світла будуть. Має ліхтарик та свічки удома, а на роботі генератор.
Чи готові лучани до ймовірного блекауту


Студентка Зоряна вважає, що острахи залишитись без світла є, але народ дуже вірить у наші служби та відключень світла не буде.
«Звісно, що потрібно бути напоготові та мати повербанки, а за можливості генератори», - каже студентка.
Чи готові лучани до ймовірного блекауту


Лучанка Наталія не є впевненою щодо відключень електроенергії.
«Але ми готові. Маємо акумулятори, павербанки», - каже жінка.
Чи готові лучани до ймовірного блекауту


Студент Назар відповідає, що впевнений: світло таки вимикатимуть.
«Цього року я вже готовий: маю генератор, безперебійник та не хвилююсь щодо цього" - каже юнак.
Чи готові лучани до ймовірного блекауту

«Я підготувався до можливих відключень, вдома є павербанк, ліхтарик. А так більше нічого не потрібно», - каже пенсіонер Микола.
Чи готові лучани до ймовірного блекауту

Із спілкування з лучанами очевидно, що більшість з них готові до ймовірних відключень світла, але вірять у краще.

Декілька порад, як підготуватися до блекауту:


  • Купіть батарейки, свічки, сірники, ліхтарики тощо.

  • Жителі приватних будинків можуть купити дизельний або бензовий генератори. Якщо він у вас вже є ще з минулої зими, то перевірте його спрпавність.

  • Жителі квартир можуть придбати невелику портативну електростанцію.

  • Також не завадить купити спеціальні пристрої, що захищають гаджети від перепаду напруги. Це можуть бути різні стабілізатори або реле захисту.

  • Не забувайте тримати свій телефон завжди зарядженим, тому купіть якісний павербанк.

  • Також можете придбати портативну газову плиту або пальник, а також термоси для гарячих напоїв і супів.

  • Завчасно дізнайтесь адресу найближчого «Пункту незламності» на випадок, якщо ваші гаджети розрядяться, або зникне зв'язок.

  • Запасіться готівкою, адже за відсутності електроенергії банківські термінали та банкомати не працюватимуть.


    • Спілкувались з лучанами: Владислав Каленюк та Павло Коць

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    Теги: блекаут, Луцьк, варте уваги
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