Як на Волині вирізали вікові дуби. Розслідування

Влітку 2023-го поліція розпочала кримінальне провадження за фактом незаконної вирубки майже півсотні вікових дубів на території Національного природного парку «Цуманська пуща». Ця вирубка завдала довкіллю збитків на мільйони гривень.Про це пишена шпальтах видання «Сила правди».Влітку на території Національного природного парку «Цуманська пуща» виявили незаконну рубку. Згодом за цим фактом відкрили кримінальну справу, слідство веде. З ухвали суду від 21 серпня стало відомо, що зловмисники знищили 90 дерев цінних порід. Зокрема, дуби, які досягли віку 165 років. Правоохоронці підозрюють, що до цього можуть бути причетні посадові особи нацпарку і приватний підприємець.Це провадження відкрили 10 серпня за заявою начальника відділу збереження та відтворення природних екосистем Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща»Однак з Єдиного державного реєстру судових рішень, а також з повідомлень Офісу генерального прокурора і Державного бюро розслідувань відомо, що існує паралельне провадження, відкрите ще 25 липня. Тут уже йдеться про понад 870 колод дуба. Їх виявили під час огляду території деревообробного підприємства в селі Озютичі Володимирського району.«У серпні 2023 року під час огляду кількох дільниць лісництва правоохоронці виявили 48 зрубаних дубів віком понад 165 років, а також дерева інших порід. Екологічна шкода від таких дій склала близько 16,5 млн грн.Під час слідчих дій біля огорожі одного з приватних підприємств, причетного до незаконної рубки, виявлено ще 870 колод дуба.Загальний об’єм виявленої деревини – понад 600 кубометрів, а вартість – понад 21 млн грн. За клопотанням ДБР суд наклав арешт на деревину і тепер її передали на потреби держави», – повідомили в ДБР.Йдеться про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Вуд-Пром», яке належить підприємцеві. Він також очолює Товариство мисливців і рибалок «Горинь».У 2017 році ця громадська організація зі скандалом отримала в безоплатне користування майже 5 тисяч гектарів мисливських угідь у цуманських лісах. Частина з них розташована на території заповідних урочищ Національного природного парку «Цуманська пуща». Крім того, «Горині» дозволили обгородити і використовувати як вольєр для розведення тварин 32 гектари лісу поблизу села Гаразджа. Ця ділянка досі не сформована і не нанесена на Державну кадастрову карту України.Свою причетність до рубання вікових дерев у «Цуманській пущі» підприємець Юрій Шевчук заперечує.«Цього лісу у мене тут немає, це 100%, і він не повинен тут бути. Служби приїхали, арештували ліс і проводять експертизу. Я 100% впевнений у тому, що вона не підтвердиться. До парку я не причетний і там нічого не робив. Я там ліс не купляв. Надав документи на 2600 кубів – офіційні, законні документи, які засвідчують, що я купував у лісгоспі. Я не знаю, коли і де відбувалася рубка, про яку ви питаєте. Знаю, що там пройшов бурелом і розкрадали ліс. По своїх мисливських угіддях я їжджу, але на ніякій рубці мене не було», – коментує Шевчук.Згідно з інформацією з обох кримінальних проваджень, правоохоронці розслідують незаконну рубку і перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків. Підозри наразі нікому не оголошено.Начальник відділу збереження та відтворення природних екосистем Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» Богдан Громик вважає, що його керівництво хоче «зам’яти» справу. За його словами, про інцидент працівникам телефоном ще 19 липня повідомили жителі села, яке розташоване поряд із заповідною територією.Того дня всі інспектори парку працювали на екологічній стежці, де їх зібрав директор нацпарку. Дзвінок з повідомленням про незаконну вирубку від місцевих надійшов після від’їзду директора. Прийняв виклик і виїхав на обстеження ділянки інспектор. Він, до слова, на той момент перебував у відпустці, але попри це разом із іншими був на роботі.Дмитро Шульгач, прямуючи до місця, де за інформацією селян відбувалася рубка, зустрів підприємця й директора громадської організації «Товариство мисливців та рибалок «Горинь» Юрія Шевчука та лісничого Цуманського лісництва Ківерцівської філії Державного підприємства «Ліси України», а у лісі – більше двох десятків лісорубів з села Скреготівка.Дмитро Шульгач зателефонував директору Національного природного парку «Цуманська пуща» Віталію Деркачу, однак, за словами Громика, отримав настанови видалити фотографії і залишити місце рубки.Сам Богдан Громик про рубку дізнався значно пізніше. А все, чим поділився згодом з Центром журналістських розслідувань «Сила правди», почув від колег.«Я почув про цю самовільну рубку третього серпня, тому наступного дня вранці, коли ми: заступник, який виконував обов’язки директора, новоспечений начальник охорониі я – сходилися на п’ятихвилинку, я запитав про це. А у відповідь була тиша. Кажу: «З’їздьмо, подивимося, що там таке: це ж наш обов’язок». Проте новий начальник охорони Андрій Семенюк, який був однокласником директора, відповів, що Деркач заборонив туди їхати, бо цією ситуацією займаються лісівники і їхня служба внутрішньої безпеки ДП «Ліси України», – пригадує Богдан Громик.Відтак Богдан Громик вирішив самостійно поспілкуватися з іншими інспекторами і дізнатися більше про інцидент.«Я приїжджаю до начальника Олицько-Цуманського природного науково-дослідного відділенняі кажу, що вже все знаю від інспекторів, і запитую, як він міг таке допустити. А той відповідає: «Мене директор завчасно попередив про рубку. Сказав, що лісівники там зріжуть кілька сухостійних дерев і кілька дубів, що похилилися», – розповідає Богдан Громик.Крім того, Роман Бутеєць, каже Громик, розповів йому про те, що під час складання акту перевірки 25 липня представники ДП «Ліси України» не врахували всіх пеньків і замість 90 зрубаних дерев зафіксували 55.Ці слова згодом знайшли підтвердження. Адже на сторінці Поліського лісового офісу повідомили:«Завершилася перевірка щодо самовільної рубки у Цуманському лісництві філії «Ківерцівське лісове господарство» (НПП «Цуманська пуща»). Надаємо офіційну інформацію щодо резонансного факту. Робоча група у складі представників філії «Ківерцівське лісове господарство» спільно з працівниками департаменту безпеки ДП «Ліси України» провели додаткову детальну ревізію. В результаті були задокументовані такі факти: за невстановлених поки обставин здійснено самовільну рубку 29 дерев породи дуб звичайний, 24 дерев породи граб звичайний та по 1 дереву породи сосна і береза повисла. Загальна сума збитків, завданих державі, становить майже 7,5 млн грн. У результаті службового розслідування з посад звільнені лісничий та майстер лісу».Отже, в той час, як в кримінальній справі йдеться про самовільну рубку 90 вікових дерев, Поліський лісовий офіс повідомляє про 55. В той час як ДБР пише про 16,5 мільйона збитків, лісівники звітують про 7,5 мільйона. Чому ці цифри розходяться?Якщо детально проаналізувати ухвали обох кримінальних проваджень, то очевидно, що перше, відкрите 25 липня не рухалось, доки Богдан Громик у серпні сам не звернувся в СБУ. Його заява від заяви лісівниківвідрізнялась тим, що він конкретно вказав, хто може бути причетним до порубки. Лісівники ж писали, що вона відбулася за нез’ясованих обставин. Отже, орієнтуючись на свідчення Громика, слідчі провели огляд на підприємстві, де власне і виявили «лівий ліс».«У мене є питання до мого директора, бо тільки одне його слово і все закінчилося б. Якби навіть 19 числа о 16, чи 17-й годині він отримав дзвінок, що «валяють» старі дуби, і сказав би все зупинити – все б тоді зупинилося, зрубали б не 48 дубів, а 8. І порушників на місці затримали б, і продукція лежала б, але він сказав йти звідти, використовуючи бейджик директора», – каже Богдан Громик.Співрозмовник запевняє, коли за справу взялися правоохоронці, основні свідки, – Дмитро Шульгач та Роман Бутеєць – стали відмовлятися від своїх слів і йти, на співпрацю з керівництвом.«Шульгач мені казав: «Іванович, ви не знаєте, що це за люди. Якщо їх не зупинити – побачите, заповідного урочища не буде. Наш Деркач вже у них на гачку. Вони, коли захочуть, тоді дерева різати і будуть. У вересні знову прийдуть, а під Новий Рік – знову». А потім, як все це почалось, питаю у Дмитра Шульгача: «А чого ти так задню даєш?» А він мені: «Взагалі я був у відпустці, просто поїхав подивитися, тому мої свідчення не підходять», – переповідає розмову Громик.Згодом, каже Богдан Громик, Дмитрові Шульгачу нарахували премію, а з нього навпаки зняли доплати. З Романом Бутейцем директор провів двогодинну роз’яснювальну бесіду за зачиненими дверима.Журналісти звернулися до директора Національного природного парку «Цуманська пуща»за коментарем.Віталій Деркач не відповів на запитання про те, відбувалася незаконна рубка на території мисливських угідь, які були надані громадській організації «Горинь», чи в іншому місці. Схоже, він не має наміру вчиняти жодних дій, аби лісівники забрали у підприємця, який може бути причетним до незаконної рубки на території підвідомчій нацпарку, право користуватися цими угіддями.«Дубові ліси «Цуманської пущі» могли б стати українською «Біловезькою пущею», – каже експерт «Української природоохоронної групи». – Це був чи не єдиний збережений, більш-менш цілісний масив старих дубових лісів за межами Карпат. Створення Національного природного парку «Цуманська пуща» мало б це гарантувати, але так виходить, що весь час парком керують люди, для яких кубометр деревини важливіше за біорізноманіття, тому старих дубів в пущі стає все менше.Спочатку були масштабні незаконні рубки 2017 року, виявлені громадськими активістами, за які досі ніхто не поніс покарання, – екоінспекція та парк мовчали. В 2023-му історія повторилась. І мовчить не тільки адміністрація парку, але й керівництво Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, в підпорядкуванні якого перебуває парк. ДП «Ліси України» теж обмежились лише звільненям лісничого та пари простих лісників. Але ж незаконні рубки здійснювалися не десь вночі у глушині, а серед білого дня на жвавій дорозі. І не один день. А потім ще пеньки корчували та приховували.Тому тут є два варіанти: або директор філії «Ківерцівське лісове господарство» та директор «Цуманської Пущі» знали про цю незаконну рубку, або вони вкрай некомпетентні управлінці, які не можуть зберегти хоча б найцінніше на території».