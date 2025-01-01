Чи готові водні мережі Луцька до холодів?





Про це журналістам Святослав Дмитроца.



За його словами, усі ключові об’єкти підприємства пройшли огляд та профілактику. Є необхідний запас матеріалів і обладнання для оперативних ремонтів, укладені договори на постачання паливно-мастильних матеріалів і товарно-матеріальних цінностей.



«Всі обʼєкти КП підготовлені до проходження осінньо-зимового періоду 2025–2026 років. Забезпечено цілодобову роботу аварійних бригад, а ремонтні — укомплектовані персоналом, інструментом і необхідними пристосуваннями. У разі потреби можемо залучати підрядні організації», — зазначив Святослав.



Він також наголосив, що у попередні роки не було зафіксовано випадків замерзання мереж чи пошкодження обладнання через низькі температури — досвід і профілактика дозволяють уникати подібних інцидентів.



Підприємство завершує виконання річного плану робіт і готується оперативно реагувати на будь-які виклики зими.

