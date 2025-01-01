Чи готові водні мережі Луцька до холодів?

Чи готові водні мережі Луцька до холодів?
Напередодні зимового періоду комунальні підприємства традиційно посилюють підготовку інфраструктури до холодів. У «Луцькводоканалі» запевняють, що основні роботи вже виконані, а мережі та обладнання готові до стабільної роботи взимку.

Про це журналістам ВСН розповів заступник директора КП «Луцькводоканал» Святослав Дмитроца.

За його словами, усі ключові об’єкти підприємства пройшли огляд та профілактику. Є необхідний запас матеріалів і обладнання для оперативних ремонтів, укладені договори на постачання паливно-мастильних матеріалів і товарно-матеріальних цінностей.

«Всі обʼєкти КП підготовлені до проходження осінньо-зимового періоду 2025–2026 років. Забезпечено цілодобову роботу аварійних бригад, а ремонтні — укомплектовані персоналом, інструментом і необхідними пристосуваннями. У разі потреби можемо залучати підрядні організації», — зазначив Святослав.

Він також наголосив, що у попередні роки не було зафіксовано випадків замерзання мереж чи пошкодження обладнання через низькі температури — досвід і профілактика дозволяють уникати подібних інцидентів.

Підприємство завершує виконання річного плану робіт і готується оперативно реагувати на будь-які виклики зими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: водні меежі, холод, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи готові водні мережі Луцька до холодів?
Сьогодні, 22:12
У Луцьку змінили схему дорожнього руху у районі проспекту Відродження
Сьогодні, 21:45
У Луцьку засвітили головні ялинки міста
Сьогодні, 21:11
Цукерки до свят: скільки коштують солодкі подарунки у Луцьку
Сьогодні, 20:38
Як вибрати сучасну охоронну систему для дому та офісу
Сьогодні, 20:05
Медіа
відео
1/8