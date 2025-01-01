У Києві відкрили головну ялинку країни: як вона виглядає





Докладніше про цьогорічну ялинку у центрі столиці, - читайте в матеріалі



Що відомо про цьогорічну головну ялинку в Києві



Цього року головна ялинка України традиційно встановлена у центрі Києва - на Софійській площі.







Її урочисте відкриття вже традиційно приурочили до популярного серед українців свята - Дня святого Миколая, яке ПЦУ відзначає завтра, 6 грудня.



Ще раніше у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА) розповіли, що всі витрати, пов'язані з облаштуванням та утриманням різдвяно-новорічної локації, покривають приватні меценати.



Отже, бюджетних коштів місто (як і в попередні роки) на це не витрачає.



Ініціатором облаштування лаконічної різдвяної локації виступило ТОВ "Глобал-Декор", яке взяло на себе відповідальність:



- за встановлення, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій;

- за все пов'язане ресурсне та фінансове забезпечення.



Сьогодні очільник міста Віталій Кличко повідомив, що "новорічне дерево робить площу символічним місцем сили, світла й тихого зимового свята".



"Вкотре, навіть в умовах війни, за традицією встановили та прикрасили її в серці столиці. Бо у наших дітей має бути свято, мають бути моменти радості. Потрібні позитивні емоції і дорослим", - наголосив Кличко.



Варто зазначити також, що у 2025 році головна ялинка країни присвячена фрескам Софії Київської.



Штучне 16-метрове дерево - прикрашене 4,5 тисячами іграшок і підсвічене "теплою" гірляндою.



"Основні кольори такі ж, як на стародавніх стінах собору - не яскраві, а натуральні... Пастельні, зеленкуваті, бірюзові та матові золотисті відтінки", - розповів раніше у коментарі РБК-Україна директор компанії-організатора "Folk Ukraine" Ігор Добруцький.



Він пояснив, що "фрески завжди залишаються, як і енергія майстрів, які їх створювали тисячоліття тому, незалежно від того, яким би шаром штукатурки не закрили ці розписи".



"Цьогоріч ми звертаємось до наших витоків: є фрески Софії, є Україна - і нас не зламати", - наголосив очільник компанії й додав, що ялинка - "без пафосу, але дуже душевна".



Кличко ж у своєму дописі у Telegram (з нагоди відкриття ялинки) подякував також нашим захисникам та захисницям.



"За те, що маємо можливість відчувати атмосферу свята і сподіватися на дива. Шануємо відвагу та подвиг кожного військового! І робимо все для допомоги і підтримки воїнів. Вітаю всіх з прийдешнім Днем Святого Миколая! Сил, оптимізму, і віри в дива! Вони трапляються", - додав очільник міста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 5 грудня 2025 року, в Києві відбулось офіційне відкриття головної ялинки країни на Софійській площі.Докладніше про цьогорічну ялинку у центрі столиці, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.Цього року головна ялинка України традиційно встановлена у центрі Києва - на Софійській площі.Її урочисте відкриття вже традиційно приурочили до популярного серед українців свята - Дня святого Миколая, яке ПЦУ відзначає завтра, 6 грудня.Ще раніше у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА) розповіли, що всі витрати, пов'язані з облаштуванням та утриманням різдвяно-новорічної локації, покривають приватні меценати.Отже, бюджетних коштів місто (як і в попередні роки) на це не витрачає.Ініціатором облаштування лаконічної різдвяної локації виступило ТОВ "Глобал-Декор", яке взяло на себе відповідальність:- за встановлення, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій;- за все пов'язане ресурсне та фінансове забезпечення.Сьогодні очільник містаповідомив, що "новорічне дерево робить площу символічним місцем сили, світла й тихого зимового свята"."Вкотре, навіть в умовах війни, за традицією встановили та прикрасили її в серці столиці. Бо у наших дітей має бути свято, мають бути моменти радості. Потрібні позитивні емоції і дорослим", - наголосив Кличко.Варто зазначити також, що у 2025 році головна ялинка країни присвячена фрескам Софії Київської.Штучне 16-метрове дерево - прикрашене 4,5 тисячами іграшок і підсвічене "теплою" гірляндою."Основні кольори такі ж, як на стародавніх стінах собору - не яскраві, а натуральні... Пастельні, зеленкуваті, бірюзові та матові золотисті відтінки", - розповів раніше у коментарі РБК-Україна директор компанії-організатора "Folk Ukraine"Він пояснив, що "фрески завжди залишаються, як і енергія майстрів, які їх створювали тисячоліття тому, незалежно від того, яким би шаром штукатурки не закрили ці розписи"."Цьогоріч ми звертаємось до наших витоків: є фрески Софії, є Україна - і нас не зламати", - наголосив очільник компанії й додав, що ялинка - "без пафосу, але дуже душевна".Кличко ж у своєму дописі у Telegram (з нагоди відкриття ялинки) подякував також нашим захисникам та захисницям."За те, що маємо можливість відчувати атмосферу свята і сподіватися на дива. Шануємо відвагу та подвиг кожного військового! І робимо все для допомоги і підтримки воїнів. Вітаю всіх з прийдешнім Днем Святого Миколая! Сил, оптимізму, і віри в дива! Вони трапляються", - додав очільник міста.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію