6 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
6 грудня – День Збройних Сил України. Загартовані в боях із російським агресором, вони щодня демонструють відвагу та мужність, доводячи, що немає такої сили, яка може здолати волю до перемоги. Ми дякуємо кожному, хто стоїть на захисті українських кордонів та єдності нашої країни.
Цей день приурочений до дати прийняття Закону незалежної України від 6-го грудня 1991-го року «Про Збройні Сили України». Саме свято - День Збройних Сил України було встановлено у 1993-му році постановою Верховної Ради України.
Також день народження сьогодні святкують ведуча, журналіст Наталка Войтович, заслужена артистка України, артистка облмуздрамтеатру Лариса Зеленова, хореограф та тревел-гід Олена Балабаш, громадський активіст Дмитро Климук, та відомий волинський артист, лідер гурту «Чорні черешні» Юрій Поліщук.
Також 6 грудня вшановують пам'ять християнського святого Миколая Мирлікійського (Чудотворця). День святого Миколая відзначається християнськими церквами 6 грудня (за григоріанським та новоюліанським календарями).
ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі!
