6 грудня на Волині: гортаючи календар

6 грудня на Волині: гортаючи календар
6 грудня – День Збройних Сил України. Загартовані в боях із російським агресором, вони щодня демонструють відвагу та мужність, доводячи, що немає такої сили, яка може здолати волю до перемоги. Ми дякуємо кожному, хто стоїть на захисті українських кордонів та єдності нашої країни.

Цей день приурочений до дати прийняття Закону незалежної України від 6-го грудня 1991-го року «Про Збройні Сили України». Саме свято - День Збройних Сил України було встановлено у 1993-му році постановою Верховної Ради України.

Також день народження сьогодні святкують ведуча, журналіст Наталка Войтович, заслужена артистка України, артистка облмуздрамтеатру Лариса Зеленова, хореограф та тревел-гід Олена Балабаш, громадський активіст Дмитро Климук, та відомий волинський артист, лідер гурту «Чорні черешні» Юрій Поліщук.

Також 6 грудня вшановують пам'ять християнського святого Миколая Мирлікійського (Чудотворця). День святого Миколая відзначається християнськими церквами 6 грудня (за григоріанським та новоюліанським календарями).

ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
6 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Києві відкрили головну ялинку країни: як вона виглядає
05 грудня, 23:19
Двоє волонтерів з Волині отримали державну відзнаку
05 грудня, 22:43
Чи готові водні мережі Луцька до холодів?
05 грудня, 22:12
У Луцьку змінили схему дорожнього руху у районі проспекту Відродження
05 грудня, 21:45
Медіа
відео
1/8