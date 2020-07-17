Трьох експосадовців лісової галузі Волині підозрюють у вирубці лісу на 21 мільйон, – ДБР

Трьох експосадовців лісової галузі Волині підозрюють у вирубці лісу на 21 мільйон, – ДБР
Працівники ДБР повідомили про підозру колишнім посадовцям Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства та Любомльського лісового господарства.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Встановлено, що на території Любомльського лісового господарства у Волинській області впродовж тривалого часу були проведені незаконні рубки на 7 ділянках загальною площею понад 1 гектар.

Рубки були організовані головним лісничим Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, головним спеціалістом цього управління та інженером Любомльського лісового господарства.

Посадовці в порушення законодавства видали лісорубні квитки без оцінки впливу на довкілля, що є обов’язковим для проведення подібних рубок. Через це було незаконно зрубано понад 2,5 тисячі дерев різних порід, а збитки довкіллю за висновками інженерно-екологічної експертизи склали понад 21 млн грн.

Вже колишнім посадовцям повідомлено про підозру в перевищенні службових повноважень та незаконній рубці лісу.(ч. 1 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів, вживаються заходи для відшкодування завданих збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

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Теги: Волинь, посадовці, підозра, лісівники, ДБР
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