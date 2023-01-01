Рф перекинула під Роботине тисячі десантників, – розвідка Британії

Рф перекинула під Роботине тисячі десантників, – розвідка Британії
Командування окупаційних військ російської федерації перекинуло під Роботине тисячі десантників для посилення 58-ї загальновійськової армії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter (X), посилаючись на дані розвідки, пише УНІАН.

"Впродовж останніх двох тижнів, імовірно, що росія ще сильніше укріпила 58 загальновійськову армію, яка опинилася у скрутному становищі, додатковими повітряно-десантними підрозділами на Оріхівському напрямку в Запорізькій області", - йдеться у зведенні розвідки.

Зокрема, загалом не менше п'яти полків повітряно-десантних підрозділів, які залучені з 7-ї та 76-ї дивізій, тепер можливо зосереджуються в межах декількох кілометрів від фронтового села Роботине.

"У повному складі, така сила повинна становити близько 10 тисяч елітних десантників. Однак, майже усі підрозділи, скоріше за все, відчутно недоукомплектовані", - йдеться у звіті.

Водночас, як зазначають у розвідці, імовірно, що поточна ситуація вбачається вкрай незадовільною з боку керівництва російського ВДВ.

"Впродовж війни російські командири намагались відновити повітряно-десантні сили як високомобільні і ударні сили для наступальних операцій. Знову ж таки, вони використовуються як лінійна піхота для посилення перевантажених сухопутних військ", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що Третя штурмова бригада підняла прапор України над звільненою Андрієвкою.

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Теги: Росія, Україна, війна
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