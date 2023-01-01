Рф перекинула під Роботине тисячі десантників, – розвідка Британії





Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter (X), посилаючись на дані розвідки, пише



"Впродовж останніх двох тижнів, імовірно, що росія ще сильніше укріпила 58 загальновійськову армію, яка опинилася у скрутному становищі, додатковими повітряно-десантними підрозділами на Оріхівському напрямку в Запорізькій області", - йдеться у зведенні розвідки.



Зокрема, загалом не менше п'яти полків повітряно-десантних підрозділів, які залучені з 7-ї та 76-ї дивізій, тепер можливо зосереджуються в межах декількох кілометрів від фронтового села Роботине.



"У повному складі, така сила повинна становити близько 10 тисяч елітних десантників. Однак, майже усі підрозділи, скоріше за все, відчутно недоукомплектовані", - йдеться у звіті.



Водночас, як зазначають у розвідці, імовірно, що поточна ситуація вбачається вкрай незадовільною з боку керівництва російського ВДВ.



"Впродовж війни російські командири намагались відновити повітряно-десантні сили як високомобільні і ударні сили для наступальних операцій. Знову ж таки, вони використовуються як лінійна піхота для посилення перевантажених сухопутних військ", - сказано у повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командування окупаційних військ російської федерації перекинуло під Роботине тисячі десантників для посилення 58-ї загальновійськової армії.Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter (X), посилаючись на дані розвідки, пише УНІАН "Впродовж останніх двох тижнів, імовірно, що росія ще сильніше укріпила 58 загальновійськову армію, яка опинилася у скрутному становищі, додатковими повітряно-десантними підрозділами на Оріхівському напрямку в Запорізькій області", - йдеться у зведенні розвідки.Зокрема, загалом не менше п'яти полків повітряно-десантних підрозділів, які залучені з 7-ї та 76-ї дивізій, тепер можливо зосереджуються в межах декількох кілометрів від фронтового села Роботине."У повному складі, така сила повинна становити близько 10 тисяч елітних десантників. Однак, майже усі підрозділи, скоріше за все, відчутно недоукомплектовані", - йдеться у звіті.Водночас, як зазначають у розвідці, імовірно, що поточна ситуація вбачається вкрай незадовільною з боку керівництва російського ВДВ."Впродовж війни російські командири намагались відновити повітряно-десантні сили як високомобільні і ударні сили для наступальних операцій. Знову ж таки, вони використовуються як лінійна піхота для посилення перевантажених сухопутних військ", - сказано у повідомленні.Нагадаємо, що Третя штурмова бригада підняла прапор України над звільненою Андрієвкою

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