Третя штурмова бригада підняла прапор України над звільненою Андрієвкою

Третя штурмова бригада підняла прапор України над звільненою Андрієвкою
Третя окрема штурмова бригада підняла прапор України над населеним пунктом Андріївка.

Про це повідомили на сторінці бригади.

"Селище, хоч і було звільнено бійцями 3 ОШБР, але тепер знаходиться під постійними обстрілами та спробами ворога штурмувати його.

Попри це, здійняти український прапор тут було важливо — це означає, що Андріївка повністю перейшла під контроль ЗСУ.

Задачу виконали бійці 2-го механізованого батальйону", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що про звільнення Андріївки офіційно повідомив Генштаб уранці 15 вересня. Того ж дня Третя штурмова бригада, яка звільняла селище, розповіла деталі деокупації.

За дві доби захисники ліквідували начальника бригадної розвідки ворога, трьох комбатів, майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.
Третя штурмова бригада підняла прапор України над звільненою Андрієвкою
Третя штурмова бригада підняла прапор України над звільненою Андрієвкою
Третя штурмова бригада підняла прапор України над звільненою Андрієвкою
Третя штурмова бригада підняла прапор України над звільненою Андрієвкою
Третя штурмова бригада підняла прапор України над звільненою Андрієвкою

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Теги: Андріївка, звільнення
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