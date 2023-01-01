Третя штурмова бригада підняла прапор України над звільненою Андрієвкою





Про це



"Селище, хоч і було звільнено бійцями 3 ОШБР, але тепер знаходиться під постійними обстрілами та спробами ворога штурмувати його.



Попри це, здійняти український прапор тут було важливо — це означає, що Андріївка повністю перейшла під контроль ЗСУ.



Задачу виконали бійці 2-го механізованого батальйону", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що



За дві доби захисники ліквідували начальника бригадної розвідки ворога, трьох комбатів, майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Третя окрема штурмова бригада підняла прапор України над населеним пунктом Андріївка.Про це повідомили на сторінці бригади."Селище, хоч і було звільнено бійцями 3 ОШБР, але тепер знаходиться під постійними обстрілами та спробами ворога штурмувати його.Попри це, здійняти український прапор тут було важливо — це означає, що Андріївка повністю перейшла під контроль ЗСУ.Задачу виконали бійці 2-го механізованого батальйону", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що про звільнення Андріївки офіційно повідомив Генштаб уранці 15 вересня . Того ж дня Третя штурмова бригада, яка звільняла селище, розповіла деталі деокупації.За дві доби захисники ліквідували начальника бригадної розвідки ворога, трьох комбатів, майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.

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