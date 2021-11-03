Уряд звільнив Ганну Маляр та інших заступників міністра оборони

Уряд звільнив Ганну Маляр та інших заступників міністра оборони
Сьогодні, 18 вересня, Уряд звільнив заступників міністра оборони.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

"На своєму засіданні 18 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення:

Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника Міністра оборони України,

Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника Міністра оборони України,

Маляр Ганни Василівни з посади заступника Міністра оборони України,

Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника Міністра оборони України,

Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції,

Дейнеги Віталія Олеговича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації,

Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

Як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко, Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства.

Нагадаємо, що замість Олексія Резнікова міністерство очолив Рустем Умєров.

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Теги: Заступники, міністр оборони, звільнення
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