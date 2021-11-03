Уряд звільнив Ганну Маляр та інших заступників міністра оборони





Про це



"На своєму засіданні 18 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення:



● Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника Міністра оборони України,



● Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника Міністра оборони України,



● Маляр Ганни Василівни з посади заступника Міністра оборони України,



● Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника Міністра оборони України,



● Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції,



● Дейнеги Віталія Олеговича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації,



● Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України.



Як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко, Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 18 вересня, Уряд звільнив заступників міністра оборони.Про це повідомляє пресслужба уряду.з посади заступника Міністра оборони України,з посади заступника Міністра оборони України,з посади заступника Міністра оборони України,з посади заступника Міністра оборони України,з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції,з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації,з посади державного секретаря Міністерства оборони України.Як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко, Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства.Нагадаємо, що замість Олексія Резнікова міністерство очолив Рустем Умєров

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