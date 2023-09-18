Буданов назвав три основні цілі для українських безпілотників на території росії

Буданов назвав три основні цілі для українських безпілотників на території росії
Україна має три основні цілі на території росії для враження безпілотниками. Це виснаження російської протиповітряної оборони, виведення з ладу військового транспорту і бомбардувальників та пошкодження військового виробництва.

Про це начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав у інтервʼю The Economist, пише LB.ua.

Прикладом останнього є нещодавня операція з враження заводу з виробництва палива в Тверській області. Буданов сказав, що "ми хочемо вивести їх із зони комфорту".

Другорядна мета – психологічна, і полягає в поширенні занепокоєння серед населення та порушенні економічних процесів всередині рф. Закриття великих аеропортів у Санкт-Петербурзі та Москві, наприклад, стало майже щоденним явищем.

Генерал-лейтенант Буданов відкидає припущення про те, що нова ударна потужність загрожує ескалацією або видає Україну як агресора. Він наголосив, що українські сили не порушують правил війни. За його словами, у росії зафіксовано нуль жертв серед цивільного населення. Це свідчить про свідоме рішення України; це не питання здібностей.

"Ніхто не вірить, що Велика Британія чи США були агресорами у Другій світовій війні, хоча вони також бомбили територію Німеччини", – сказав він.

Буданов сказав, що працює над тим, щоб Росія отримала відплату за ймовірну зимову кампанію ракетних ударів та атак безпілотників по критичній інфраструктурі.

"Нехай починають. Вони теж отримають відповідь", – сказав він.

Але він не сподівається, що його ворог коли-небудь здасться. Буданов сказав, що війна для Росії є постійним явищем протягом всієї її історії.

"Ми розуміємо, що не закінчимо війну парадом перемоги в Москві. Але й Москві не варто сподіватися провести його в Києві", – додав він.

На початку вересня представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що мета українських ударів полягає в ослабленні спроможності ворога продовжувати війну. Усі ворожі цілі пронумеровані і мають свою ієрархію. Українська воєнна розвідка застосовує для цього і безпілотники, і ракети, і агентуру на території рф.

Однією з нещодавніх операцій ГУР на території ворога було знищення військових літаків у Пскові. Унаслідок атаки безпілотників чотири Іл-56 були знищені, ще два можуть бути пошкодженими.

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Теги: Росія, Україна, війна
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