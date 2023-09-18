Буданов назвав три основні цілі для українських безпілотників на території росії





Про це начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав у інтервʼю The Economist, пише



Прикладом останнього є нещодавня операція з враження заводу з виробництва палива в Тверській області. Буданов сказав, що "ми хочемо вивести їх із зони комфорту".



Другорядна мета – психологічна, і полягає в поширенні занепокоєння серед населення та порушенні економічних процесів всередині рф. Закриття великих аеропортів у Санкт-Петербурзі та Москві, наприклад, стало майже щоденним явищем.



Генерал-лейтенант Буданов відкидає припущення про те, що нова ударна потужність загрожує ескалацією або видає Україну як агресора. Він наголосив, що українські сили не порушують правил війни. За його словами, у росії зафіксовано нуль жертв серед цивільного населення. Це свідчить про свідоме рішення України; це не питання здібностей.



"Ніхто не вірить, що Велика Британія чи США були агресорами у Другій світовій війні, хоча вони також бомбили територію Німеччини", – сказав він.



Буданов сказав, що працює над тим, щоб Росія отримала відплату за ймовірну зимову кампанію ракетних ударів та атак безпілотників по критичній інфраструктурі.



"Нехай починають. Вони теж отримають відповідь", – сказав він.



Але він не сподівається, що його ворог коли-небудь здасться. Буданов сказав, що війна для Росії є постійним явищем протягом всієї її історії.



"Ми розуміємо, що не закінчимо війну парадом перемоги в Москві. Але й Москві не варто сподіватися провести його в Києві", – додав він.



На початку вересня представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що мета українських ударів полягає в ослабленні спроможності ворога продовжувати війну. Усі ворожі цілі пронумеровані і мають свою ієрархію. Українська воєнна розвідка застосовує для цього і безпілотники, і ракети, і агентуру на території рф.



Однією з нещодавніх операцій ГУР на території ворога було

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна має три основні цілі на території росії для враження безпілотниками. Це виснаження російської протиповітряної оборони, виведення з ладу військового транспорту і бомбардувальників та пошкодження військового виробництва.Про це начальник Головного управління розвідкисказав у інтервʼю The Economist, пише LB.ua Прикладом останнього є нещодавня операція з враження заводу з виробництва палива в Тверській області. Буданов сказав, що "ми хочемо вивести їх із зони комфорту".Другорядна мета – психологічна, і полягає в поширенні занепокоєння серед населення та порушенні економічних процесів всередині рф. Закриття великих аеропортів у Санкт-Петербурзі та Москві, наприклад, стало майже щоденним явищем.Генерал-лейтенант Буданов відкидає припущення про те, що нова ударна потужність загрожує ескалацією або видає Україну як агресора. Він наголосив, що українські сили не порушують правил війни. За його словами, у росії зафіксовано нуль жертв серед цивільного населення. Це свідчить про свідоме рішення України; це не питання здібностей."Ніхто не вірить, що Велика Британія чи США були агресорами у Другій світовій війні, хоча вони також бомбили територію Німеччини", – сказав він.Буданов сказав, що працює над тим, щоб Росія отримала відплату за ймовірну зимову кампанію ракетних ударів та атак безпілотників по критичній інфраструктурі."Нехай починають. Вони теж отримають відповідь", – сказав він.Але він не сподівається, що його ворог коли-небудь здасться. Буданов сказав, що війна для Росії є постійним явищем протягом всієї її історії."Ми розуміємо, що не закінчимо війну парадом перемоги в Москві. Але й Москві не варто сподіватися провести його в Києві", – додав він.На початку вересня представник ГУРповідомив, що мета українських ударів полягає в ослабленні спроможності ворога продовжувати війну. Усі ворожі цілі пронумеровані і мають свою ієрархію. Українська воєнна розвідка застосовує для цього і безпілотники, і ракети, і агентуру на території рф.Однією з нещодавніх операцій ГУР на території ворога було знищення військових літаків у Пскові . Унаслідок атаки безпілотників чотири Іл-56 були знищені, ще два можуть бути пошкодженими.

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