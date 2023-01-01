На Волині чоловік під час сварки вдарив ножем у спину 40-річну співмешканку

На Волині чоловік під час сварки вдарив ножем у спину 40-річну співмешканку
Інцидент трапився у п’ятницю ввечері, 15 вересня, у селі Мельниця Ковельського району. Під час побутового конфлікту співмешканець наніс 40-річній волинянці ножове поранення в спину.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Жінку госпіталізували у хірургічне відділення, нині її стан стабільний.

51-річного нападника затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень розпочато кримінальне провадження. За скоєне чоловікові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, жінка, ножове поранення
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