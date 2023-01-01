На Волині чоловік під час сварки вдарив ножем у спину 40-річну співмешканку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Жінку госпіталізували у хірургічне відділення, нині її стан стабільний.



51-річного нападника затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень розпочато кримінальне провадження. За скоєне чоловікові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інцидент трапився у п’ятницю ввечері, 15 вересня, у селі Мельниця Ковельського району. Під час побутового конфлікту співмешканець наніс 40-річній волинянці ножове поранення в спину.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Жінку госпіталізували у хірургічне відділення, нині її стан стабільний.51-річного нападника затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень розпочато кримінальне провадження. За скоєне чоловікові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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