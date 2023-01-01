На Хмельниччині уламки збитих російських ракет пошкодили залізничну колію

На Хмельниччині уламки збитих російських ракет пошкодили залізничну колію
На Хмельниччині уламки збитих російських ракет пошкодили залізничну колію та вибуховою хвилею зруйновані дахи та вікна у кількох домоволодіннях.

Про повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вранці, під час «повітряної тривоги», було чутно вибухи - це працювали сили ППО. Дякую нашим ППО за бездоганну роботу!
Постраждалих немає.

Разом з тим, внаслідок збиття ракет, вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях. Крім того, відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Крім того, уламками пошкоджено залізничну колію. Розпочали відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що цієї ночі, 18 вересня, ЗСУ знищили 18 із 24 російських ударних дронів та усі 17 запущених російських ракет.

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Теги: Хмельниччина, вибухи
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