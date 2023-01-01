На Хмельниччині уламки збитих російських ракет пошкодили залізничну колію
Сьогодні, 10:56
На Хмельниччині уламки збитих російських ракет пошкодили залізничну колію та вибуховою хвилею зруйновані дахи та вікна у кількох домоволодіннях.
Про повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Сьогодні вранці, під час «повітряної тривоги», було чутно вибухи - це працювали сили ППО. Дякую нашим ППО за бездоганну роботу!
Постраждалих немає.
Разом з тим, внаслідок збиття ракет, вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях. Крім того, відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Крім того, уламками пошкоджено залізничну колію. Розпочали відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що цієї ночі, 18 вересня, ЗСУ знищили 18 із 24 російських ударних дронів та усі 17 запущених російських ракет.
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Про повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Сьогодні вранці, під час «повітряної тривоги», було чутно вибухи - це працювали сили ППО. Дякую нашим ППО за бездоганну роботу!
Постраждалих немає.
Разом з тим, внаслідок збиття ракет, вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях. Крім того, відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Крім того, уламками пошкоджено залізничну колію. Розпочали відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що цієї ночі, 18 вересня, ЗСУ знищили 18 із 24 російських ударних дронів та усі 17 запущених російських ракет.
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