На Хмельниччині уламки збитих російських ракет пошкодили залізничну колію





Про Сергій Тюрін.



"Сьогодні вранці, під час «повітряної тривоги», було чутно вибухи - це працювали сили ППО. Дякую нашим ППО за бездоганну роботу!

Постраждалих немає.



Разом з тим, внаслідок збиття ракет, вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях. Крім того, відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Крім того, уламками пошкоджено залізничну колію. Розпочали відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що цієї ночі, 18 вересня,

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