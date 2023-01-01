«На щиті» на Волинь повертається Герой Ярослав Данилік , який більше року вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 10:38
Сьогодні, 18 вересня, на рідній Батьківщині зустрічатимуть загиблого Героя Даниліка Ярослава Миколайовича.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"Просимо всіх людей віддати шану воїну, зустріти з квітами, живим коридором слави, патріотичною символікою.
Маршрут руху скорботного кортежу:
с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста вул.Шевченка—с.Грудки—с.Видерта—с.Ворокомле—с.Витуле. Орієнтовна година відправлення з Ковеля – 10:00", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що старший солдат 14-ї окремої механізованої бригади, який вважався зниклим безвісти, загинув 29 березня 2022 року під час штурмовик дій, виконуючи бойове завдання на території Миколаївської області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"Просимо всіх людей віддати шану воїну, зустріти з квітами, живим коридором слави, патріотичною символікою.
Маршрут руху скорботного кортежу:
с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста вул.Шевченка—с.Грудки—с.Видерта—с.Ворокомле—с.Витуле. Орієнтовна година відправлення з Ковеля – 10:00", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що старший солдат 14-ї окремої механізованої бригади, який вважався зниклим безвісти, загинув 29 березня 2022 року під час штурмовик дій, виконуючи бойове завдання на території Миколаївської області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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