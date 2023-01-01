«На щиті» на Волинь повертається Герой Ярослав Данилік , який більше року вважався зниклим безвісти

Даниліка Ярослава Миколайовича.



Про це



"Просимо всіх людей віддати шану воїну, зустріти з квітами, живим коридором слави, патріотичною символікою.



Маршрут руху скорботного кортежу:



с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста вул.Шевченка—с.Грудки—с.Видерта—с.Ворокомле—с.Витуле. Орієнтовна година відправлення з Ковеля – 10:00", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що старший солдат 14-ї окремої механізованої бригади, який вважався зниклим безвісти,



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 18 вересня, на рідній Батьківщині зустрічатимуть загиблого ГерояПро це повідомили у Камінь-Каширській громаді."Просимо всіх людей віддати шану воїну, зустріти з квітами, живим коридором слави, патріотичною символікою.с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста вул.Шевченка—с.Грудки—с.Видерта—с.Ворокомле—с.Витуле. Орієнтовна година відправлення з Ковеля – 10:00", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що старший солдат 14-ї окремої механізованої бригади, який вважався зниклим безвісти, загинув 29 березня 2022 року під час штурмовик дій , виконуючи бойове завдання на території Миколаївської області.

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