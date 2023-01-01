Україна за тиждень звільнила 2 квадратних кілометри біля Бахмута: ситуація на інших напрямках фронту





Про це Ганна Маляр.



На Бахмутському напрямку окупанти марно намагалися прорвати українську оборону в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Кліщіївки, Курдюмівки Донецької області.



На цьому напрямку ЗСУ звільнили Андріївку та Кліщіївку. Водночас росіяни з усіх сил намагаються повернути втрачені позиції. Тому ЗСУ стримують там атаки ворога та закріплюються на досягнутих рубежах.



«Наступ на Бахмутському напрямку здійснюється силами, якими ми обороняємось. Тобто без створення наступального угруповання, без застосування додаткових ресурсів та матеріальних засобів», — повідомила Маляр.



Яка ситуація на інших напрямках фронту



На Куп’янському напрямку окупанти шукають слабкі місця в українській обороні. Сили оборони успішно відбили атаки росіян у районі Новоселівського Луганської області.



На Лиманському напрямку російсько-окупаційні війська продовжують перегруповувати війська, наступальних дій там вони не вели.



На Авдіївському, Мар’їнському напрямках росіяни марно намагаються встановити повний контроль над Мар’їнкою та оточити Авдіївку Донецької області.



Росіяни вели безрезультатні наступальні дії в районах Кераміка, Авдіївки, Сєверного та Мар’їнки Донецької області.



На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються та продовжують обстріли. Сили оборони відбили атаки росіян у районі Новомихайлівки, Новодарівки та Новоданилівки Запорізької області.



На Півдні ЗСУ продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Є успіх в районі південніше та східніше Роботиного — зараз ЗСУ там закріплюються на досягнутих рубежах,



За тиждень Сили оборони на півдні звільнили 5,2 квадратних кілометрів території. А загалом із початку наступу ця цифра становить 261,7 квадратних кілометрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулий тиждень, з 11 по 17 вересня, на Бахмутському напрямку українські військовослужбовці звільнили два квадратних кілометри території. Загалом звільнена під Бахмутом площа становить 51 квадратний кілометр.Про це повідомила заступниця міністра оборони УкраїниНа Бахмутському напрямку окупанти марно намагалися прорвати українську оборону в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Кліщіївки, Курдюмівки Донецької області.На цьому напрямку ЗСУ звільнили Андріївку та Кліщіївку. Водночас росіяни з усіх сил намагаються повернути втрачені позиції. Тому ЗСУ стримують там атаки ворога та закріплюються на досягнутих рубежах.«Наступ на Бахмутському напрямку здійснюється силами, якими ми обороняємось. Тобто без створення наступального угруповання, без застосування додаткових ресурсів та матеріальних засобів», — повідомила Маляр.Наокупанти шукають слабкі місця в українській обороні. Сили оборони успішно відбили атаки росіян у районі Новоселівського Луганської області.Наросійсько-окупаційні війська продовжують перегруповувати війська, наступальних дій там вони не вели.Нанапрямках росіяни марно намагаються встановити повний контроль над Мар’їнкою та оточити Авдіївку Донецької області.Росіяни вели безрезультатні наступальні дії в районах Кераміка, Авдіївки, Сєверного та Мар’їнки Донецької області.Наокупанти обороняються та продовжують обстріли. Сили оборони відбили атаки росіян у районі Новомихайлівки, Новодарівки та Новоданилівки Запорізької області.НаЗСУ продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Є успіх в районі південніше та східніше Роботиного — зараз ЗСУ там закріплюються на досягнутих рубежах,За тиждень Сили оборони на півдні звільнили 5,2 квадратних кілометрів території. А загалом із початку наступу ця цифра становить 261,7 квадратних кілометрів.

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