Ківерцівське лісництво визнали найкращим в Україні





Про це повідомляє Поліський лісовий офіс.



Друге місце - у Березнівського лісництва філії «Березнівське лісове господарство» на Рівненщині.



Такі результати цьогорічного конкурсу на краще лісництво, який традиційно проводить Товариство лісівників України.



У Поліському лісовому офісі додають, що конкурс відбувається щороку і містить чимало критеріїв та вимог.



Враховують всі показники роботи - від виконання основних господарських завдань до естетичного оформлення приміщень та роботи з громадськістю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ківерцівське лісництво філії «Ківерцівське лісове господарство», що на Волині, назвали найкращим в Україні.Про це повідомляє Поліський лісовий офіс.Друге місце - у Березнівського лісництва філії «Березнівське лісове господарство» на Рівненщині.Такі результати цьогорічного конкурсу на краще лісництво, який традиційно проводить Товариство лісівників України.У Поліському лісовому офісі додають, що конкурс відбувається щороку і містить чимало критеріїв та вимог.Враховують всі показники роботи - від виконання основних господарських завдань до естетичного оформлення приміщень та роботи з громадськістю.

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