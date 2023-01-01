Ківерцівське лісництво визнали найкращим в Україні
Сьогодні, 09:20
Ківерцівське лісництво філії «Ківерцівське лісове господарство», що на Волині, назвали найкращим в Україні.
Про це повідомляє Поліський лісовий офіс.
Друге місце - у Березнівського лісництва філії «Березнівське лісове господарство» на Рівненщині.
Такі результати цьогорічного конкурсу на краще лісництво, який традиційно проводить Товариство лісівників України.
У Поліському лісовому офісі додають, що конкурс відбувається щороку і містить чимало критеріїв та вимог.
Враховують всі показники роботи - від виконання основних господарських завдань до естетичного оформлення приміщень та роботи з громадськістю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Поліський лісовий офіс.
Друге місце - у Березнівського лісництва філії «Березнівське лісове господарство» на Рівненщині.
Такі результати цьогорічного конкурсу на краще лісництво, який традиційно проводить Товариство лісівників України.
У Поліському лісовому офісі додають, що конкурс відбувається щороку і містить чимало критеріїв та вимог.
Враховують всі показники роботи - від виконання основних господарських завдань до естетичного оформлення приміщень та роботи з громадськістю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ківерцівське лісництво визнали найкращим в Україні
Сьогодні, 09:20
Яким буде курс долара у 2024 році
Сьогодні, 07:07
Медіа