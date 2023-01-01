Ківерцівське лісництво визнали найкращим в Україні

Ківерцівське лісництво визнали найкращим в Україні
Ківерцівське лісництво філії «Ківерцівське лісове господарство», що на Волині, назвали найкращим в Україні.

Про це повідомляє Поліський лісовий офіс.

Друге місце - у Березнівського лісництва філії «Березнівське лісове господарство» на Рівненщині.

Такі результати цьогорічного конкурсу на краще лісництво, який традиційно проводить Товариство лісівників України.

У Поліському лісовому офісі додають, що конкурс відбувається щороку і містить чимало критеріїв та вимог.

Враховують всі показники роботи - від виконання основних господарських завдань до естетичного оформлення приміщень та роботи з громадськістю.

Ківерцівське лісництво визнали найкращим в Україні
Ківерцівське лісництво визнали найкращим в Україні
Ківерцівське лісництво визнали найкращим в Україні

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Теги: лісництво, конкурс
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